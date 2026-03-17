Рейтинг@Mail.ru
Гренландия является ключевым регионом для обороны США, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 17.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:08 17.03.2026
https://ria.ru/20260317/grenlandiya-2081287290.html
Гренландия является ключевым регионом для обороны США, заявили в Пентагоне
Гренландия является ключевым регионом для обеспечения обороны США, заявил во вторник и.о. помощника министра войны США Джозеф Юмир. РИА Новости, 17.03.2026
в мире
сша
гренландия
дания
метте фредериксен
дональд трамп
министерство обороны сша
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071291805_0:312:3072:2039_1920x0_80_0_0_09ac15a5ec1a82686bb80495fe1a5464.jpg
https://ria.ru/20260317/trump-2081212076.html
https://ria.ru/20260317/nlo-2081234128.html
В мире, США, Гренландия, Дания, Метте Фредериксен, Дональд Трамп, Министерство обороны США, НАТО
Гренландия является ключевым регионом для обороны США, заявили в Пентагоне

Юмир: Гренландия является ключевым регионом для обеспечения безопасности США

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaНуук, Гренландия
Нуук, Гренландия
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Нуук, Гренландия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 17 мар – РИА Новости. Гренландия является ключевым регионом для обеспечения обороны США, заявил во вторник и.о. помощника министра войны США Джозеф Юмир.
"Гренландия является ключевым регионом для обеспечения обороны нашей страны и полушария", - заявил Юмир в ходе слушаний в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей конгресса США.
Он подчеркнул, что расположение острова с восточной стороны Северной Америки делает его важнейшим для воздушной обороны и морских путей.
"В целом, стратегическое географическое положение Гренландии имеет критически важное значение для выполнения задач по противоракетной обороне территории страны и обеспечения безопасности северных подступов к Соединенным Штатам", - добавил Юмир.
Представитель Пентагона также сообщил, что США сотрудничают с Данией и другими союзниками по НАТО, чтобы гарантировать защиту американских интересов. Помимо этого, он отметил важность того, чтобы союзники увеличивали свой вклад в оборону.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
На фоне сложившейся ситуации, датский премьер-министр Метте Фредериксен, баллотирующаяся на новый срок, заявила во вторник в ходе предвыборных дебатов, что больше не считает США ближайшим союзником своей страны.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала