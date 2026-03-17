Гренландия является ключевым регионом для обороны США, заявили в Пентагоне

ВАШИНГТОН, 17 мар – РИА Новости. Гренландия является ключевым регионом для обеспечения обороны США, заявил во вторник и.о. помощника министра войны США Джозеф Юмир.

"Гренландия является ключевым регионом для обеспечения обороны нашей страны и полушария", - заявил Юмир в ходе слушаний в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей конгресса США.