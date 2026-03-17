Гренландия является ключевым регионом для обороны США, заявили в Пентагоне

ВАШИНГТОН, 17 мар – РИА Новости. Гренландия является ключевым регионом для обеспечения обороны США, заявил во вторник и.о. помощника министра войны США Джозеф Юмир.
"Гренландия является ключевым регионом для обеспечения обороны нашей страны и полушария", - заявил Юмир в ходе слушаний в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей конгресса США.
Он подчеркнул, что расположение острова с восточной стороны Северной Америки делает его важнейшим для воздушной обороны и морских путей.
"В целом, стратегическое географическое положение Гренландии имеет критически важное значение для выполнения задач по противоракетной обороне территории страны и обеспечения безопасности северных подступов к Соединенным Штатам", - добавил Юмир.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
На фоне сложившейся ситуации, датский премьер-министр Метте Фредериксен, баллотирующаяся на новый срок, заявила во вторник в ходе предвыборных дебатов, что больше не считает США ближайшим союзником своей страны.