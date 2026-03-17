Культура становится заложником политического давления, заявили в Госдуме

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Отмена двух выступлений российской балерины Светланы Захаровой в Риме является наглядным примером того, как культура становится заложником политического давления и двойных стандартов, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов ("Новые люди").

Большой гала-концерт звезд мирового балета Les Etoiles в Риме отменил выступление Захаровой, которое должно было состояться 20 и 21 марта, говорится в сообщении организаторов, переданного РИА Новости.

"Это наглядный пример того, как культура становится заложником политического давления и двойных стандартов. Формально заявляя о недопустимости дискриминации, организаторы на практике принимают решение, которое этой дискриминацией и является", - сказал Хамитов

Он подчеркнул, что речь идёт о выдающейся балерине мирового уровня, чьё имя давно стало частью глобального культурного наследия.

"И когда такого артиста снимают с программы не по профессиональным причинам, а из-за внешнего давления, это уже не про искусство - это про конъюнктуру", - добавил депутат.

Хамитов считает, что особое беспокойство вызывает тенденция, при которой любое участие российских деятелей культуры за рубежом начинает рассматриваться через призму политики.

По его мнению, это опасный путь, ведущий к разрушению культурных связей, которые выстраивались десятилетиями, и подобные решения нельзя оправдать никакими "сложными обстоятельствами", так как искусство всегда было территорией диалога, даже в самые непростые периоды мировой истории.

"И попытки его "отмены" по национальному признаку - это шаг назад, к изоляции и культурному обеднению. Мы должны прямо называть такие вещи своими именами: это несправедливо и недопустимо. И чем чаще будут происходить подобные случаи, тем очевиднее станет, что под удар ставится не одна страна или один артист - под удар ставится сама идея свободного и открытого культурного пространства", - отметил парламентарий.

Хамитов выразил надежду, что здравый смысл в итоге возобладает, и мировое культурное сообщество вернётся к тем ценностям, на которых оно всегда строилось: уважению, открытости и равенству возможностей для всех талантливых людей, вне зависимости от их гражданства.

В начале января музыкальный театр Teatro del Maggio Musicale во Флоренции отменил два выступления Захаровой из-за "международной напряженности". Решение последовало за обращением посольства Украины Италии , которое в конце декабря направило письма в адрес властей Флоренции и руководства театра с призывом отменить выступления.