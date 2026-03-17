Рейтинг@Mail.ru
Культура становится заложником политического давления, заявили в Госдуме
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:12 17.03.2026
https://ria.ru/20260317/gosduma-2081217908.html
Культура становится заложником политического давления, заявили в Госдуме
Отмена двух выступлений российской балерины Светланы Захаровой в Риме является наглядным примером того, как культура становится заложником политического... РИА Новости, 17.03.2026
флоренция
италия
украина
амир хамитов
валерий гергиев
светлана захарова
госдума рф
культура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225439_0:0:2944:1656_1920x0_80_0_0_bffa53e9c5a31633334d0260423df4d8.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225439_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e33c5eafb442ec8db8325e527f02705c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Культура становится заложником политического давления, заявили в Госдуме

РИА Новости: в ГД заявили, что культура становится заложником двойных стандартов

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Отмена двух выступлений российской балерины Светланы Захаровой в Риме является наглядным примером того, как культура становится заложником политического давления и двойных стандартов, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов ("Новые люди").
Большой гала-концерт звезд мирового балета Les Etoiles в Риме отменил выступление Захаровой, которое должно было состояться 20 и 21 марта, говорится в сообщении организаторов, переданного РИА Новости.
"Это наглядный пример того, как культура становится заложником политического давления и двойных стандартов. Формально заявляя о недопустимости дискриминации, организаторы на практике принимают решение, которое этой дискриминацией и является", - сказал Хамитов.
Он подчеркнул, что речь идёт о выдающейся балерине мирового уровня, чьё имя давно стало частью глобального культурного наследия.
"И когда такого артиста снимают с программы не по профессиональным причинам, а из-за внешнего давления, это уже не про искусство - это про конъюнктуру", - добавил депутат.
Хамитов считает, что особое беспокойство вызывает тенденция, при которой любое участие российских деятелей культуры за рубежом начинает рассматриваться через призму политики.
По его мнению, это опасный путь, ведущий к разрушению культурных связей, которые выстраивались десятилетиями, и подобные решения нельзя оправдать никакими "сложными обстоятельствами", так как искусство всегда было территорией диалога, даже в самые непростые периоды мировой истории.
"И попытки его "отмены" по национальному признаку - это шаг назад, к изоляции и культурному обеднению. Мы должны прямо называть такие вещи своими именами: это несправедливо и недопустимо. И чем чаще будут происходить подобные случаи, тем очевиднее станет, что под удар ставится не одна страна или один артист - под удар ставится сама идея свободного и открытого культурного пространства", - отметил парламентарий.
Хамитов выразил надежду, что здравый смысл в итоге возобладает, и мировое культурное сообщество вернётся к тем ценностям, на которых оно всегда строилось: уважению, открытости и равенству возможностей для всех талантливых людей, вне зависимости от их гражданства.
В начале января музыкальный театр Teatro del Maggio Musicale во Флоренции отменил два выступления Захаровой из-за "международной напряженности". Решение последовало за обращением посольства Украины в Италии, которое в конце декабря направило письма в адрес властей Флоренции и руководства театра с призывом отменить выступления.
В июле прошлого года дирекция Королевского дворца Казерты отменила концерт российского дирижера Валерия Гергиева после кампании против его проведения. Участие в ней приняли антироссийские политики и провокаторы, также к ней присоединились украинские ассоциации и сбежавшие за границу российские "оппозиционеры". После решения Дворца Казерты министр культуры Италии Алессандро Джули поддержал отмену выступления Гергиева.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала