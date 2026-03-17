Голубков рассказал о ситуации с невыдачей спонсорских смартфонов россиянам

Россиянам не подарили эксклюзивные смартфоны, которые предназначались для атлетов на зимних Олимпийских и Паралимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

"Знал об этой ситуации, еще когда выступали олимпийцы, уже немного был расстроен. Я ведь всю жизнь пользуюсь Samsung. Конечно, хотелось, чтобы подарили. Но нет, значит нет. Сам куплю, что переживать?" - сказал Голубков.