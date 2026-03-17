https://ria.ru/20260317/golubkov-2081168371.html
Герой Паралимпиады признался, что после отстранения открыл пивной магазин
Российский паралыжник Иван Голубков в интервью РИА Новости рассказал, что открыл пивной магазин после отстранения от международных соревнований.
2026-03-17T10:22:00+03:00
лыжные гонки
спорт
паралимпийские игры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0f/2080817528_0:96:1970:1204_1920x0_80_0_0_8535d4c1608090910d80b43ff145c28f.jpg
https://ria.ru/20260316/golubkov-2081045211.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0f/2080817528_120:0:1851:1298_1920x0_80_0_0_749ba2524f5d11ee9721eae0444fef9c.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, паралимпийские игры
Лыжные гонки, Спорт, Паралимпийские игры
Паралыжник Голубков открыл пивной магазин после отстранения от соревнований
МИЛАН, 17 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российский паралыжник Иван Голубков в интервью РИА Новости рассказал, что открыл пивной магазин после отстранения от международных соревнований.
Международный паралимпийский комитет (IPC) в начале марта 2022 года из-за СВО не допустил сборную России к участию в Паралимпийских играх в Пекине. После этого Голубков отошел от активных тренировок на год.
"Год пропускал. Время пролетело так быстро, что будто и не уходил. Собирался с мыслями, искал, где себя реализовать, открыл маленький бизнес - пивной магазин. Все, кому говорил, смеются, потому что для спортсмена это необычный проект. Он до сих пор работает, приходите!" - сказал паралимпиец.
Голубкову 30 лет. На завершившихся в воскресенье Играх в Италии он завоевал две золотые медали. Спортсмен является девятикратным обладателем Кубка мира и шестикратным чемпионом мира.