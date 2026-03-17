10:22 17.03.2026 (обновлено: 11:56 17.03.2026)
Герой Паралимпиады признался, что после отстранения открыл пивной магазин
Российский паралыжник Иван Голубков в интервью РИА Новости рассказал, что открыл пивной магазин после отстранения от международных соревнований. РИА Новости Спорт, 17.03.2026
МИЛАН, 17 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российский паралыжник Иван Голубков в интервью РИА Новости рассказал, что открыл пивной магазин после отстранения от международных соревнований.
Международный паралимпийский комитет (IPC) в начале марта 2022 года из-за СВО не допустил сборную России к участию в Паралимпийских играх в Пекине. После этого Голубков отошел от активных тренировок на год.
"Год пропускал. Время пролетело так быстро, что будто и не уходил. Собирался с мыслями, искал, где себя реализовать, открыл маленький бизнес - пивной магазин. Все, кому говорил, смеются, потому что для спортсмена это необычный проект. Он до сих пор работает, приходите!" - сказал паралимпиец.
Голубкову 30 лет. На завершившихся в воскресенье Играх в Италии он завоевал две золотые медали. Спортсмен является девятикратным обладателем Кубка мира и шестикратным чемпионом мира.
Иван Голубков - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
"Многие плакали": герой-паралимпиец рассказал, как россиян выгнали с Игр
16 марта, 17:05
 
