Дипломат рассказал о работе по запуску генконсульства России в Самарканде

ТАШКЕНТ, 17 мар - РИА Новости. Россия и Узбекистан ведут комплекс работ по запуску российского генерального консульства в Самарканде, сообщил РИА Новости первый генконсул РФ в этом городе Евгений Хоришко.

"В настоящее время ведётся комплекс технических и организационных мероприятий: осуществляется подбор здания, формируется необходимая инфраструктура, прорабатываются вопросы кадрового и материально-технического обеспечения. Все эти шаги направлены на то, чтобы обеспечить полноценный и эффективный запуск генерального консульства в Самарканде в максимально сжатые сроки", - сказал Хоришко, отвечая на вопрос о работе по запуску нового диппредставительства РФ в республике.

По его словам, генконсульство в Самарканде будет последовательно оказывать всестороннее содействие российским гражданам на территории консульского округа, уделяя приоритетное внимание защите их прав, законных интересов и своевременному оказанию консульских услуг. "Мы исходим из того, что поддержка соотечественников и оперативное реагирование на их обращения являются ключевыми задачами нашей работы", - отметил Хоришко.

« "Одновременно генеральное консульство будет активно вовлечено в дальнейшее укрепление стратегического партнёрства и союзничества между Россией и Узбекистаном", - отметил дипломат. По его словам, речь идёт о расширении двусторонних контактов на различных уровнях — межрегиональном, деловом, культурно-гуманитарном, образовательном. "Особое внимание планируем уделять развитию прямых связей между регионами, поддержке совместных проектов и инициатив, способствующих углублению взаимопонимания и доверия", - добавил генконсул.