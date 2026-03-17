Дипломат рассказал о работе по запуску генконсульства России в Самарканде

ТАШКЕНТ, 17 мар - РИА Новости. Россия и Узбекистан ведут комплекс работ по запуску российского генерального консульства в Самарканде, сообщил РИА Новости первый генконсул РФ в этом городе Евгений Хоришко.
Накануне МИД РФ сообщил, что Хоришко назначен генеральным консулом России в Самарканде.
"В настоящее время ведётся комплекс технических и организационных мероприятий: осуществляется подбор здания, формируется необходимая инфраструктура, прорабатываются вопросы кадрового и материально-технического обеспечения. Все эти шаги направлены на то, чтобы обеспечить полноценный и эффективный запуск генерального консульства в Самарканде в максимально сжатые сроки", - сказал Хоришко, отвечая на вопрос о работе по запуску нового диппредставительства РФ в республике.
По его словам, генконсульство в Самарканде будет последовательно оказывать всестороннее содействие российским гражданам на территории консульского округа, уделяя приоритетное внимание защите их прав, законных интересов и своевременному оказанию консульских услуг. "Мы исходим из того, что поддержка соотечественников и оперативное реагирование на их обращения являются ключевыми задачами нашей работы", - отметил Хоришко.
"Одновременно генеральное консульство будет активно вовлечено в дальнейшее укрепление стратегического партнёрства и союзничества между Россией и Узбекистаном", - отметил дипломат. По его словам, речь идёт о расширении двусторонних контактов на различных уровнях — межрегиональном, деловом, культурно-гуманитарном, образовательном. "Особое внимание планируем уделять развитию прямых связей между регионами, поддержке совместных проектов и инициатив, способствующих углублению взаимопонимания и доверия", - добавил генконсул.
Хоришко работал на различных должностях в центральном аппарате МИД и за рубежом, с 2020 по 2022 годы был генконсулом России в Клайпеде, в 2022-2024 годах занимал должность главного советника департамента Северной Америки МИД России, а с декабря 2024 года был главным советником департамента Северной Атлантики МИД России.