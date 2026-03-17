Гарбузов: предприятие Москвы разработало новый вид полимерных труб - РИА Новости, 17.03.2026
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
13:03 17.03.2026
Гарбузов: предприятие Москвы разработало новый вид полимерных труб
Столичное предприятие "Группа Полипластик" создало новый вид полимерной трубной продукции, предназначенной для защиты электрического кабеля, рассказал министр... РИА Новости, 17.03.2026
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Столичное предприятие "Группа Полипластик" создало новый вид полимерной трубной продукции, предназначенной для защиты электрического кабеля, рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
"Благодаря поддержке города предприятия не только увеличивают объемы производства, но и активно расширяют ассортимент выпускаемой продукции для кабельно-проводниковой отрасли. Так, московская компания создала трубы, предназначенные для механической защиты электросетей и линий связи от вибрации, негативного воздействия агрессивных факторов окружающей среды, возгорания и различных повреждений", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.
Министр добавил, что изделия помогут обеспечить качественной отечественной продукцией работы по возведению объектов дорожно-транспортной инфраструктуры и обновлению телекоммуникационных сетей.
Данные трубы созданы из особой негорючей полимерной композиции. Так, внутренний слой изделия имеет скользящее покрытие, чтобы задувка кабеля была упрощена. В свою очередь, внешний слой устойчив к горению и ультрафиолету. Рабочие могут укладывать такие трубы как наземным, так и надземным способом. Запуск изделий в серийное производство планируется на лето 2026 года.
Столица является крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром страны. Каждый год в Москве начинают работу порядка 150 технологичных предприятий. На данный момент в городе действует около 4,6 тысячи промкомпаний, на которых занято более 755 тысяч человек. Производители могут воспользоваться более чем 20 мерами поддержки.
Ранее Гарбузов рассказал, что ежегодная стратегическая сессия "День московского ГЧП" пройдет в Москве 30 марта. Мероприятие объединит представителей федеральных и региональных органов власти, бизнеса, ведущих промкомпаний, банковского сектора и экспертного сообщества.
Гарбузов: производство кабелей увеличилось в 2,9 раза в Москве
15 марта, 13:06
 
