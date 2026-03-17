Гарбузов: предприятие Москвы разработало новый вид полимерных труб

МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Столичное предприятие "Группа Полипластик" создало новый вид полимерной трубной продукции, предназначенной для защиты электрического кабеля, рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.

"Благодаря поддержке города предприятия не только увеличивают объемы производства, но и активно расширяют ассортимент выпускаемой продукции для кабельно-проводниковой отрасли. Так, московская компания создала трубы, предназначенные для механической защиты электросетей и линий связи от вибрации, негативного воздействия агрессивных факторов окружающей среды, возгорания и различных повреждений", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.

Министр добавил, что изделия помогут обеспечить качественной отечественной продукцией работы по возведению объектов дорожно-транспортной инфраструктуры и обновлению телекоммуникационных сетей.

Данные трубы созданы из особой негорючей полимерной композиции. Так, внутренний слой изделия имеет скользящее покрытие, чтобы задувка кабеля была упрощена. В свою очередь, внешний слой устойчив к горению и ультрафиолету. Рабочие могут укладывать такие трубы как наземным, так и надземным способом. Запуск изделий в серийное производство планируется на лето 2026 года.

Столица является крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром страны. Каждый год в Москве начинают работу порядка 150 технологичных предприятий. На данный момент в городе действует около 4,6 тысячи промкомпаний, на которых занято более 755 тысяч человек. Производители могут воспользоваться более чем 20 мерами поддержки.