Рейтинг@Mail.ru
"Бавария" запросила разрешение на участие 16-летнего голкипера в матче ЛЧ - РИА Новости Спорт, 17.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол
Футбол
 
20:38 17.03.2026 (обновлено: 21:16 17.03.2026)
"Бавария" запросила разрешение на участие 16-летнего голкипера в матче ЛЧ
"Бавария" запросила разрешение на участие 16-летнего голкипера в матче ЛЧ - РИА Новости Спорт, 17.03.2026
"Бавария" запросила разрешение на участие 16-летнего голкипера в матче ЛЧ
Мюнхенская "Бавария" запросила специальное разрешение на участие 16-летнего вратаря Леонарда Прескотта в ответном матче Лиги чемпионов против итальянской... РИА Новости Спорт, 17.03.2026
футбол
спорт
мануэль нойер
бавария
лига чемпионов уефа
аталанта
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
спорт, мануэль нойер, бавария, лига чемпионов уефа, аталанта
Футбол, Спорт, Мануэль Нойер, Бавария, Лига чемпионов УЕФА, Аталанта
"Бавария" запросила разрешение на участие 16-летнего голкипера в матче ЛЧ

Bild: "Бавария" запросила разрешение на участие 16-летнего голкипера в матче ЛЧ

© Фотография из соцсетейМяч Лиги чемпионов УЕФА
Мяч Лиги чемпионов УЕФА - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
© Фотография из соцсетей
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Мюнхенская "Бавария" запросила специальное разрешение на участие 16-летнего вратаря Леонарда Прескотта в ответном матче Лиги чемпионов против итальянской "Аталанты" из-за немецкого законодательства о работе молодежи в позднее время, сообщает Bild.
Встреча состоится в среду в Мюнхене в 23:00 мск (21:00 по мюнхенскому времени). Как отмечает издание, согласно местному закону о защите молодежи, детям младше 18 лет запрещено работать после 20:00. Однако существует отдельная норма для спортсменов, позволяющая участвовать в соревнованиях до 23:00 при условии последующего отдыха не менее 14 часов.
Дебют Прескотта может стать возможным из-за кадровых проблем во вратарской линии. Капитан мюнхенцев Мануэль Нойер восстанавливается после разрыва икроножной мышцы, а Йонас Урбиг получил сотрясение мозга в первой игре с "Аталантой" (6:1). Кроме того, третий вратарь Свен Ульрайх порвал приводящую мышцу в матче 26-го тура Бундеслиги против "Байера" (1:1), который состоялся в субботу, а четвертый голкипер Леон Кланац также получил травму подколенного сухожилия.
Bild подчеркивает, что Урбиг может успеть восстановиться к игре, а решение о том, кто займет место в воротах, будет принято в понедельник.
Если Прескотт выйдет на поле, он станет самым молодым вратарем, который когда-либо играл за "Баварию" в официальном матче с 1963 года. Рекорд до этого держал Свен Шойер: в возрасте 18 лет и 237 дней он сыграл в матче Кубка чемпионов-1989/90 против шотландского "Рейнджерс" (3:1). Кроме того, Прескотт может стать самым молодым голкипером в истории Лиги чемпионов.
"Бавария" разнесла на выезде "Аталанту" в матче 1/8 финала ЛЧ
11 марта, 01:03
 
ФутболСпортМануэль НойерБаварияЛига чемпионов 2025-2026Аталанта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    ЦСКА
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Амур
    5
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Минск
    Авангард
    3
    4
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Спортинг
    Буде-Глимт
    5
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Арсенал
    Байер
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    ПСЖ
    0
    3
  • Футбол
    2-й тайм
    Манчестер Сити
    Реал Мадрид
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала