Колосков назвал футбол самым популярным спортом в России

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Футбол всегда занимал лидерские позиции по популярности в России, так было и так будет всегда, сказал РИА Новости почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.
По данным годового отчета министерства спорта России, оказавшемся в распоряжении РИА Новости, по состоянию на 31 декабря 2025 года футболом занимается более трех миллионов человек, и он остается самым популярным видом спорта в России среди занимающихся.
"Так было, так есть и так будет всегда. Футбол всегда был самым популярным видом спорта. В нашей стране огромное количество занимающихся. Очень важно, что растет не только численность занимающихся, что само по себе очень приятно, но растет и качество этих спортсменов. Все больше появляется футбольных школ, все больше появляется футбола в общеобразовательных школах уже в рамках программы. В техникумах, школах – везде", - сказал Колосков.
"Очень важно, что появляется много детских спортивных школ, появляются новые соревнования среди юношей, молодежи. Все взаимосвязано и логично. Помимо того, что есть программа развития футбола до 2030 года, очень важно, что она полностью обеспечена финансированием. Все логично", - добавил почетный президент РФС.