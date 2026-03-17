Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол
 
11:50 17.03.2026
https://ria.ru/20260317/futbol-2081186875.html
Колосков назвал футбол самым популярным спортом в России
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790953230_0:0:3150:1773_1920x0_80_0_0_4c0561fa46399d97fd675970b2ce7505.jpg
https://ria.ru/20260316/degtyarev-2080864132.html
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790953230_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_13a02be2579e54fcd66dd386088790f6.jpg
1920
1920
true
Колосков: футбол всегда был самым популярным спортом в России и останется им

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПочетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Футбол всегда занимал лидерские позиции по популярности в России, так было и так будет всегда, сказал РИА Новости почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.
По данным годового отчета министерства спорта России, оказавшемся в распоряжении РИА Новости, по состоянию на 31 декабря 2025 года футболом занимается более трех миллионов человек, и он остается самым популярным видом спорта в России среди занимающихся.
"Так было, так есть и так будет всегда. Футбол всегда был самым популярным видом спорта. В нашей стране огромное количество занимающихся. Очень важно, что растет не только численность занимающихся, что само по себе очень приятно, но растет и качество этих спортсменов. Все больше появляется футбольных школ, все больше появляется футбола в общеобразовательных школах уже в рамках программы. В техникумах, школах – везде", - сказал Колосков.
"Очень важно, что появляется много детских спортивных школ, появляются новые соревнования среди юношей, молодежи. Все взаимосвязано и логично. Помимо того, что есть программа развития футбола до 2030 года, очень важно, что она полностью обеспечена финансированием. Все логично", - добавил почетный президент РФС.
Футбольный судья Сергей Карасев в матче РПЛ - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
Дегтярев прокомментировал судейские скандалы в российском футболе
16 марта, 00:24
 
ФутболСпортРоссияВячеслав КолосковРоссийский футбольный союз (РФС)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    ЦСКА
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Амур
    5
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Минск
    Авангард
    3
    4
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Спортинг
    Буде-Глимт
    5
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Арсенал
    Байер
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    ПСЖ
    0
    3
  • Футбол
    2-й тайм
    Манчестер Сити
    Реал Мадрид
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала