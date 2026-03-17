БРАТИСЛАВА, 17 мар - РИА Новости. Саммит Европейского союза, который запланирован на четверг, закончится фиаско, полагает премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
“Если посмотрим на подготовку саммита, то это в четверг будет большое фиаско, поскольку вообще не будет предложено никаких конкретных предложений, например, по снижению цен на электрическую энергию. И напряжение растет чрезвычайно, потому что венгерское правительство по-прежнему блокирует выделение 90 миллиардов Украине”, - сказал Фицо на пресс-конференции по итогам заседания правительства, ее трансляцию вел словацкий телеканал ТА3 во вторник.
Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о надежде, что на саммите ЕС 19-20 марта страны смогут убедить Венгрию "придерживаться своих договоренностей" по кредиту Украине.
Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а затем заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций до возобновления прокачки нефти из РФ - это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".