В Ханты-Мансийске завершился фестиваль "Дух огня"

Губернатор поздравил победителей конкурсных программ и подчеркнул, что для региона большая честь, что первые шаги в большое кино они сделали именно на югорской земле. На церемонии закрытия фестиваля он лично вручил приз зрительских симпатий "Цветы таежной надежды" режиссёру Антону Мамыкину за фильм "Космос засыпает". Этот же фильм стал победителем конкурса российских дебютов, а сыгравший в нем Марк Эйдельштейн получил приз имени Александра Абдулова за лучшую мужскую роль. Гран-при "Золотая тайга" удостоен испанский фильм "Глухая" режиссера Эвы Либертад Гарсия Лопес.

"Дух огня" проводится с 2003 года, ежегодно он собирает в Ханты-Мансийске актеров, режиссеров и представителей киноиндустрии из России и других стран. В этом году фестиваль проходил с 12 по 16 марта, тематический фокус смотра - "Дети в кино", поэтому особый акцент сделан на конкурс фильмов для детей и юношества "Твое кино". Программы фестиваля включают также международный и российский конкурсы, конкурсы "Дебют – короткий метр", "Твое кино", "Фильм‑в‑работе", внеконкурсные программы и деловую программу. По итогам заявочной кампании в этом году по основным программам для участия в конкурсе поступило 630 работ из 39 стран. Президент фестиваля - Эмир Кустурица.