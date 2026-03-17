08:49 17.03.2026 (обновлено: 16:09 17.03.2026)
В Ханты-Мансийске завершился фестиваль "Дух огня"
Международный фестиваль кинодебютов "Дух огня" стал точкой притяжения для молодых талантов, знакомства с легендами киноиндустрии и местом встречи разных... РИА Новости, 17.03.2026
ханты-мансийск
ханты-мансийский автономный округ
россия
руслан кухарук
марк эйдельштейн (актер)
александр абдулов
Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ, Россия, Руслан Кухарук, Марк Эйдельштейн (актер), Александр Абдулов
В Ханты-Мансийске завершился фестиваль "Дух огня"

Кухарук назвал кинофестиваль "Дух огня" точкой притяжения молодых талантов

© Фото : пресс-служба ПСБПленарная сессия "Детский и семейный контент как национальный приоритет. Роль кино в формировании ценностей и будущего поколения" в рамках фестиваля кинодебютов "Дух огня" в Ханты-Мансийске
Пленарная сессия "Детский и семейный контент как национальный приоритет. Роль кино в формировании ценностей и будущего поколения" в рамках фестиваля кинодебютов "Дух огня" в Ханты-Мансийске
ТЮМЕНЬ, 17 мар - РИА Новости. Международный фестиваль кинодебютов "Дух огня" стал точкой притяжения для молодых талантов, знакомства с легендами киноиндустрии и местом встречи разных культур, считает губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук.
"Фестиваль кинодебютов "Дух огня" завершен! Ханты-Мансийск вновь стал точкой притяжения для молодых талантов, знакомства с легендами киноиндустрии и местом встречи разных культур. В этот раз главной темой фестиваля стали дети. Участники представили яркие работы, посвященные взрослению, поиску себя и семейным ценностям. А для всех гостей фестиваля была выстроена насыщенная программа", - подвел итоги фестиваля Руслан Кухарук в своем канале на платформе Мах.
Губернатор поздравил победителей конкурсных программ и подчеркнул, что для региона большая честь, что первые шаги в большое кино они сделали именно на югорской земле. На церемонии закрытия фестиваля он лично вручил приз зрительских симпатий "Цветы таежной надежды" режиссёру Антону Мамыкину за фильм "Космос засыпает". Этот же фильм стал победителем конкурса российских дебютов, а сыгравший в нем Марк Эйдельштейн получил приз имени Александра Абдулова за лучшую мужскую роль. Гран-при "Золотая тайга" удостоен испанский фильм "Глухая" режиссера Эвы Либертад Гарсия Лопес.
"Дух огня" проводится с 2003 года, ежегодно он собирает в Ханты-Мансийске актеров, режиссеров и представителей киноиндустрии из России и других стран. В этом году фестиваль проходил с 12 по 16 марта, тематический фокус смотра - "Дети в кино", поэтому особый акцент сделан на конкурс фильмов для детей и юношества "Твое кино". Программы фестиваля включают также международный и российский конкурсы, конкурсы "Дебют – короткий метр", "Твое кино", "Фильм‑в‑работе", внеконкурсные программы и деловую программу. По итогам заявочной кампании в этом году по основным программам для участия в конкурсе поступило 630 работ из 39 стран. Президент фестиваля - Эмир Кустурица.
 
Ханты-МансийскХанты-Мансийский автономный округРоссияРуслан КухарукМарк ЭйдельштейнАлександр Абдулов
 
 
