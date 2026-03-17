ЕК убрала из заявления по "Дружбе" параграфы про кредит Украине и санкции
ЕК убрала из заявления по "Дружбе" параграфы про кредит Украине и санкции - РИА Новости, 17.03.2026
ЕК убрала из заявления по "Дружбе" параграфы про кредит Украине и санкции
Еврокомиссия удалила из своего заявления о ремонте и восстановлении прокачки нефти по трубопроводу "Дружба" параграф о финансовой поддержке Украины и 20-м... РИА Новости, 17.03.2026
2026-03-17T16:11:00+03:00
2026-03-17T16:11:00+03:00
2026-03-17T16:11:00+03:00
ЕК убрала из заявления по "Дружбе" параграфы про кредит Украине и санкции
ЕК убрала из заявления по "Дружбе" абзацы про кредит Киеву и санкции против РФ
БРЮССЕЛЬ, 17 мар - РИА Новости. Еврокомиссия удалила из своего заявления о ремонте и восстановлении прокачки нефти по трубопроводу "Дружба" параграф о финансовой поддержке Украины и 20-м пакете санкций против РФ.
В первоначальной версии заявления содержался параграф с указанием, что согласие Украины на ремонт "Дружбы" станет "необходимым шагом для возобновления обсуждений столь важной финансовой поддержки Украины и 20-го пакета санкций в преддверии заседания Евросовета".
В финальной версии документа параграф был удален.
Представитель Еврокомиссии Паула Пиньо отказалась объяснить, почему из заявления удалили фрагмент текста.
"Я могу сказать, что верная версия заявления - последняя", - сказала она журналистам на брифинге в Брюсселе.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Украина приняла предложение ЕК о финансировании ремонта трубопровода и задействовании для этого европейских специалистов.
Согласно заявлению Пиньо на брифинге, в Брюсселе надеются, что теперь смогут согласовать кредит Киеву, но по заблокированному Венгрией 20-му пакету санкций "новостей нет". Венгрия на фоне прекращения Украиной поставок по трубопроводу "Дружба" блокирует кредит Украине и новые санкции ЕС против России.