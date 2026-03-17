МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Заслуженного артиста РФ Владимира Ершова кремируют и захоронят на Новодевичьем кладбище, сообщил РИА Новости сын актера Иван Ершов.

В воскресенье в Театр на Бронной сообщил, что Ершов скончался в возрасте 68 лет. Сын артист рассказал РИА Новости, что причиной смерти стал инсульт.

« "Его кремируют. Пока неизвестно когда, через несколько дней после прощания", - сказал Иван Ершов.

Он уточнил, что захоронят Ершова рядом с супругой Екатериной Дуровой и близким другом Львом Дуровым

Церемония прощания состоится в Театре на Бронной в среду.

Ершов родился 23 сентября 1957 года. В 1984 году окончил Школу-студию МХАТ (Мастерская И.М. Тарханова). С 1984 года работал в Театр на Бронной. Играл главные роли во многих культовых спектаклях: "Дон Жуан" Мольера, "Женитьба" Гоголя, "Лунин, или Смерть Жака" Радзинского.