Владимира Ершова кремируют и захоронят на Новодевичьем кладбище - РИА Новости, 17.03.2026
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
12:02 17.03.2026
Владимира Ершова кремируют и захоронят на Новодевичьем кладбище
Владимира Ершова кремируют и захоронят на Новодевичьем кладбище - РИА Новости, 17.03.2026
Владимира Ершова кремируют и захоронят на Новодевичьем кладбище
Заслуженного артиста РФ Владимира Ершова кремируют и захоронят на Новодевичьем кладбище, сообщил РИА Новости сын актера Иван Ершов. РИА Новости, 17.03.2026
2026-03-17T12:02:00+03:00
2026-03-17T12:02:00+03:00
культура
россия
владимир ершов
лев дуров
театр на бронной
россия
россия, владимир ершов, лев дуров, театр на бронной
Культура, Россия, Владимир Ершов, Лев Дуров, Театр на Бронной
Владимира Ершова кремируют и захоронят на Новодевичьем кладбище

РИА Новости: Владимира Ершова кремируют и захоронят на Новодевичьем кладбище

Заслуженный артист РФ Владимир Ершов - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
Заслуженный артист РФ Владимир Ершов. Архивное фото
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Заслуженного артиста РФ Владимира Ершова кремируют и захоронят на Новодевичьем кладбище, сообщил РИА Новости сын актера Иван Ершов.
В воскресенье в Театр на Бронной сообщил, что Ершов скончался в возрасте 68 лет. Сын артист рассказал РИА Новости, что причиной смерти стал инсульт.
"Его кремируют. Пока неизвестно когда, через несколько дней после прощания", - сказал Иван Ершов.
Он уточнил, что захоронят Ершова рядом с супругой Екатериной Дуровой и близким другом Львом Дуровым.
Церемония прощания состоится в Театре на Бронной в среду.
Ершов родился 23 сентября 1957 года. В 1984 году окончил Школу-студию МХАТ (Мастерская И.М. Тарханова). С 1984 года работал в Театр на Бронной. Играл главные роли во многих культовых спектаклях: "Дон Жуан" Мольера, "Женитьба" Гоголя, "Лунин, или Смерть Жака" Радзинского.
Наибольшую популярность он прибрел благодаря ролям в таких сериалах и фильмах, как "Хороший человек", "Гоп-стоп", "Следствие ведут знатоки", "Живой Пушкин", "Дух" и других.
 
КультураРоссияВладимир ЕршовЛев ДуровТеатр на Бронной
 
 
