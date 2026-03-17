Экономист рассказала, как в 2026 году можно потратить маткапитал

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россияне могут использовать маткапитал на определенные цели, прежде всего для улучшения жилищных условий, оплаты дошкольного или дополнительного образования детей или формирование добровольной накопительной пенсии, кроме того, семьи с низким доходом могут получать ежемесячные выплаты на ребенка до 3 лет, рассказала РИА Новости профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Материнский капитал в РФ 1 февраля 2026 года был проиндексирован на 5,6%. Сумма выплаты на первого ребенка выросла почти до 729 тысяч рублей. Маткапитал на второго ребенка составил почти 235 тысяч рублей для семей, ранее получавших выплату на первого ребенка. Если же семья не получала выплату, она может получить сертификат в размере 963 тысячи рублей.

"В год получения материнского капитала он может быть потрачен на три основных направления. Во-первых, на улучшение жилищных условий (например, на покупку жилья в РФ с привлечением ипотечного финансирования), погашение имеющегося долга по ипотеке, на оплату дошкольного образования и присмотр за детьми. Во-вторых, семьи с низкими доходами (менее 2-х региональных МРОТ на душу населения) могут также получать ежемесячные выплаты на ребёнка до 3 лет, период выплат 12 месяцев", - сказала экономист.

Маткапитал также можно потратить на компенсацию расходов по приобретению товаров и услуг для детей-инвалидов, включенных в программу реабилитации ребёнка, разработанную врачом, отметила Финогенова

"Возможна также оплата любых образовательных услуг для детей до 25 лет (репетиторы, дополнительное образование, онлайн школы). Здесь важно, чтобы провайдеры образовательных услуг находились в РФ, имели соответствующую лицензию, а в договоре на оказание услуг было четко прописано, что плата осуществляется за счет средств маткапитала", - подчеркнула аналитик.

Через три года после рождения ребенка маткапитал можно использовать на покупку или строительство жилья за свой счёт в РФ. "Важным нюансом является то, что жилье должно быть оформлено, как совместная собственность родителей и детей, в течение шести месяцев после покупки или завершения строительства, с выделением долей в этом имуществе детям", - отметила Финогенова.