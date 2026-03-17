Рейтинг@Mail.ru
Кировский губернатор заявил, что экономика региона продолжит расти - РИА Новости, 17.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
12:15 17.03.2026
Кировский губернатор заявил, что экономика региона продолжит расти
Экономика Кировской области продолжит расти, заявил глава региона Александр Соколов. РИА Новости, 17.03.2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958256724_32:0:655:467_1920x0_80_0_0_7eb83ad6cae1a76df70243c78c53da63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© Фото : Пресс-центр Правительства Кировской областиГубернатор Кировской области Александр Соколов
Губернатор Кировской области Александр Соколов
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мар — РИА Новости. Экономика Кировской области продолжит расти, заявил глава региона Александр Соколов.
"Этот год будет непростой с точки зрения экономики... Мы ставим умеренные планы по росту в этом году в размере 5-7%. Это небольшой, но все равно рост, мы оптимистично смотрим в будущее, понимаем наши возможности и видим тенденции, которые в экономике существуют", - цитирует пресс-служба правительства региона слова губернатора.
Так, валовой региональный продукт за 2026 год планируется довести до 770 миллиардов рублей (по сравнению с 730 миллиардами рублей в 2025 году).
"Основой экономики региона является промышленность. У нас очень много металлообработки, машиностроения, и эта отрасль уверенно развивается и движется вперед. Более сложная история связана с лесопереработкой: хотя у нас 67% территории леса, три крупнейших фанерных комбината, более 40 предприятий занимаются деревянным домостроением, 43 мебельные фабрики, но конъюнктура рынка сейчас не очень хорошая с точки зрения экспортных операций. Надеюсь, что в следующем году будет лучше", - приводятся в сообщении слова Соколова.
Он также рассказал о динамичном развитии сельского хозяйства, подчеркнув, что хотя Кировская область - северный регион, она находится на пятом месте в России по производству молока. Отрасль удается поддерживать и развивать за счет высокотехнологичной работы.
"Губернатор Кировской области обратил внимание и на рост в строительной сфере региона, где несмотря на недостаточно благоприятную для отрасли конъюнктуру, сформированы планы уверенного роста", - отмечается в сообщении.
По словам Соколова, развитие экономики и, в частности, промышленности, сдерживает высокая ключевая ставка. "Мне кажется, надо более уверенно двигаться вперед к тому, чтобы снижать ставку рефинансирования для развития экономики", - сказал глава региона.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала