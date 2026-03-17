Кировский губернатор заявил, что экономика региона продолжит расти

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мар — РИА Новости. Экономика Кировской области продолжит расти, заявил глава региона Александр Соколов.

"Этот год будет непростой с точки зрения экономики... Мы ставим умеренные планы по росту в этом году в размере 5-7%. Это небольшой, но все равно рост, мы оптимистично смотрим в будущее, понимаем наши возможности и видим тенденции, которые в экономике существуют", - цитирует пресс-служба правительства региона слова губернатора.

Так, валовой региональный продукт за 2026 год планируется довести до 770 миллиардов рублей (по сравнению с 730 миллиардами рублей в 2025 году).

"Основой экономики региона является промышленность. У нас очень много металлообработки, машиностроения, и эта отрасль уверенно развивается и движется вперед. Более сложная история связана с лесопереработкой: хотя у нас 67% территории леса, три крупнейших фанерных комбината, более 40 предприятий занимаются деревянным домостроением, 43 мебельные фабрики, но конъюнктура рынка сейчас не очень хорошая с точки зрения экспортных операций. Надеюсь, что в следующем году будет лучше", - приводятся в сообщении слова Соколова.

Он также рассказал о динамичном развитии сельского хозяйства, подчеркнув, что хотя Кировская область - северный регион, она находится на пятом месте в России по производству молока. Отрасль удается поддерживать и развивать за счет высокотехнологичной работы.

"Губернатор Кировской области обратил внимание и на рост в строительной сфере региона, где несмотря на недостаточно благоприятную для отрасли конъюнктуру, сформированы планы уверенного роста", - отмечается в сообщении.