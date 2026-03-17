11:07 17.03.2026
Ефимов: в Коптеве начали строить вычислительный центр
В районе Коптево на севере Москвы начали строить вычислительный центр площадью почти 9 тысяч квадратных метров, рассказал заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 17.03.2026
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. В районе Коптево на севере Москвы начали строить вычислительный центр площадью почти 9 тысяч квадратных метров, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он уточнил, что комплекс возведут на улице Клары Цеткин, во владении 26А.
"В районе Коптево началось строительство вычислительного комплекса совокупной площадью более 8,5 тысячи квадратных метров. Он будет состоять из двух корпусов в три и шесть этажей. Все здания появятся на участке площадью около 2,5 гектара. В новом комплексе разместят оборудование и дополнительные вычислительные мощности для обеспечения разработки программного обеспечения, обработки и хранения данных в электронном виде", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
По его словам, здесь будет создано 240 рабочих мест.
Трехэтажный корпус предназначен для размещения электронного оборудования, здание в шесть этажей будет административным, говорится в сообщении.
Застройщик проекта - АО "1С Акционерное общество", добавляется в нем.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
