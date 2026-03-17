В Брянской области два жилых дома повреждены при атаке дронов ВСУ

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Два жилых дома повреждены в результате атак дронами-камикадзе ВСУ в селах Новый Ропск Климовского района и Солова Стародубского муниципального округа Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.