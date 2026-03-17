Новый план Ларисы Долиной: певица подала в суд на своих мошенников

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Звезда потеряла все: квартиру, миллионы, концерты. Но суд создал прецедент, который потряс Россию.

Как Лариса Долина пытается вернуться на сцену и почему ее история стала главной юридической сенсацией года?

Сделка, обернувшаяся катастрофой

Летом 2024 года Лариса Долина продала элитную квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей — почти в два раза дешевле рынка. Покупательница Полина Лурье перевела деньги, но ключей не получила.

Через неделю певица заявила : ее обманули мошенники, выдававшие себя за сотрудников ФСБ.

По версии следствия, с апреля по июль 2024 года четверо обвиняемых похитили у артистки 175,12 миллиона рублей и полученные с продажи квартиры деньги. С учетом комиссий и расходов на сделку общий ущерб превысил 317 миллионов рублей. В ноябре 2025 года Балашихинский городской суд приговорил фигурантов к срокам от четырех до семи лет колонии.

Судебные баталии и выселение под аплодисменты

Хамовнический суд сначала вернул квартиру Долиной. Но Лурье обжаловала решение.

Шестнадцатого декабря 2025-го Верховный суд России перевернул все: отменил предыдущие постановления, признав право собственности за покупательницей, а 25 декабря Мосгорсуд подтвердил необходимость выселения певицы.

В последний день уходящего 2025 года она отыграла два спектакля в Театре на Таганке, исполнив роль Марселины в постановке "Фигаро", пока в это же время грузовики вывозили ее имущество из квартиры в Хамовниках. Долина обещала освободить квартиру в начале января 2026-го.

Однако 9 января артистка не явилась на подписание акта передачи ключей — она отправилась на отдых в Абу-Даби.

"Квартиру сегодня принять не смогли, так как певица не пришла, а у ее доверенного лица нет полномочий на передачу ключей и подписание акта приема-передачи", — чуть позже уточнила адвокат покупательницы Полины Лурье Светлана Свириденко.

Ключи передали только 19 января, после возвращения Долиной в Россию.

Новая жизнь и возвращение на сцену

Для Ларисы Долиной началась новая жизнь — без элитного жилья, но с репутационным ущербом.

Два месяца она хранила молчание, а 13 марта 2026 года впервые публично высказалась в эфире Первого канала: "В жизни не раз приходилось рыдать от обиды. Но поплакала — и перестала! Вытираю слезы и иду дальше". Попытка закрыть тему скандала не остановила общественное обсуждение.

Концерты отменяли. Юбилейный вечер в Московском доме музыки перенесли из-за жалоб зрителей. Но даже это не остановило певицу. Она активизировала гастрольную деятельность: только в первой половине 2026 года запланировано более 20 выступлений.

В феврале она пять раз вышла на сцену Театра на Таганке в спектакле "Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит", в марте продолжила играть в "Безумном дне, или Женитьбе Фигаро".

Прецедент, который потряс юристов

Юристы называют решение Верховного суда историческим: оно перевернуло судебную практику, установив прецедент отмены решений трех нижестоящих инстанций. Теперь Полина Лурье намерена взыскать с певицы все судебные издержки, включая экспертизы, адвокатские услуги и налоги.

"Это дело нельзя бросать", — подчеркнул представитель певицы Сергей Пудовкин.

Для покрытия издержек и морального ущерба Лариса Долина снова обратилась в суд. Балашихинский городской суд рассмотрит иск певицы к четырем фигурантам дела о мошенничестве. Артистка требует взыскать с них 176,12 миллиона рублей ущерба.

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы Фигуранты по делу о мошенничестве в отношении Ларисы Долиной в Таганском суде Москвы

В феврале 2026 года осужденные обжаловали свой приговор, попросив вернуть дело в прокуратуру для дополнительного расследования. Источник в суде подтвердил РИА Новости, что жалобы поданы.

Что дальше?