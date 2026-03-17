Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:10 17.03.2026 (обновлено: 17:31 17.03.2026)
https://ria.ru/20260317/dolina-2081235688.html
Новый план Ларисы Долиной: певица подала в суд на своих мошенников
Новый план Ларисы Долиной: певица подала в суд на своих мошенников
Звезда потеряла все: квартиру, миллионы, концерты. Но суд создал прецедент, который потряс Россию. РИА Новости, 17.03.2026
2026-03-17T17:10:00+03:00
2026-03-17T17:31:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0d/1989015930_0:65:3105:1812_1920x0_80_0_0_add1812b7b6b77db996c408e1c3a8512.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0d/1989015930_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_9a648a02ee51758caf116e916b367867.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

Новый план Ларисы Долиной: певица подала в суд на своих мошенников

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Лариса Долина на XXIX церемонии вручения национальной музыкальной премии "Золотой граммофон" в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Певица Лариса Долина на XXIX церемонии вручения национальной музыкальной премии "Золотой граммофон" в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Звезда потеряла все: квартиру, миллионы, концерты. Но суд создал прецедент, который потряс Россию.
Как Лариса Долина пытается вернуться на сцену и почему ее история стала главной юридической сенсацией года?

Сделка, обернувшаяся катастрофой

Летом 2024 года Лариса Долина продала элитную квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей — почти в два раза дешевле рынка. Покупательница Полина Лурье перевела деньги, но ключей не получила.
Через неделю певица заявила: ее обманули мошенники, выдававшие себя за сотрудников ФСБ.
По версии следствия, с апреля по июль 2024 года четверо обвиняемых похитили у артистки 175,12 миллиона рублей и полученные с продажи квартиры деньги. С учетом комиссий и расходов на сделку общий ущерб превысил 317 миллионов рублей. В ноябре 2025 года Балашихинский городской суд приговорил фигурантов к срокам от четырех до семи лет колонии.

Судебные баталии и выселение под аплодисменты

Хамовнический суд сначала вернул квартиру Долиной. Но Лурье обжаловала решение.
Шестнадцатого декабря 2025-го Верховный суд России перевернул все: отменил предыдущие постановления, признав право собственности за покупательницей, а 25 декабря Мосгорсуд подтвердил необходимость выселения певицы.
В последний день уходящего 2025 года она отыграла два спектакля в Театре на Таганке, исполнив роль Марселины в постановке "Фигаро", пока в это же время грузовики вывозили ее имущество из квартиры в Хамовниках. Долина обещала освободить квартиру в начале января 2026-го.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Однако 9 января артистка не явилась на подписание акта передачи ключей — она отправилась на отдых в Абу-Даби.
"Квартиру сегодня принять не смогли, так как певица не пришла, а у ее доверенного лица нет полномочий на передачу ключей и подписание акта приема-передачи", — чуть позже уточнила адвокат покупательницы Полины Лурье Светлана Свириденко.
Ключи передали только 19 января, после возвращения Долиной в Россию.

Новая жизнь и возвращение на сцену

Для Ларисы Долиной началась новая жизнь — без элитного жилья, но с репутационным ущербом.
Два месяца она хранила молчание, а 13 марта 2026 года впервые публично высказалась в эфире Первого канала: "В жизни не раз приходилось рыдать от обиды. Но поплакала — и перестала! Вытираю слезы и иду дальше". Попытка закрыть тему скандала не остановила общественное обсуждение.
Концерты отменяли. Юбилейный вечер в Московском доме музыки перенесли из-за жалоб зрителей. Но даже это не остановило певицу. Она активизировала гастрольную деятельность: только в первой половине 2026 года запланировано более 20 выступлений.
В феврале она пять раз вышла на сцену Театра на Таганке в спектакле "Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит", в марте продолжила играть в "Безумном дне, или Женитьбе Фигаро".

Прецедент, который потряс юристов

Юристы называют решение Верховного суда историческим: оно перевернуло судебную практику, установив прецедент отмены решений трех нижестоящих инстанций. Теперь Полина Лурье намерена взыскать с певицы все судебные издержки, включая экспертизы, адвокатские услуги и налоги.
"Это дело нельзя бросать", — подчеркнул представитель певицы Сергей Пудовкин.
Для покрытия издержек и морального ущерба Лариса Долина снова обратилась в суд. Балашихинский городской суд рассмотрит иск певицы к четырем фигурантам дела о мошенничестве. Артистка требует взыскать с них 176,12 миллиона рублей ущерба.
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
В феврале 2026 года осужденные обжаловали свой приговор, попросив вернуть дело в прокуратуру для дополнительного расследования. Источник в суде подтвердил РИА Новости, что жалобы поданы.

Что дальше?

Лариса Долина продолжает активно работать: 22 марта запланирован большой сольный концерт "Юбилей в кругу друзей" в Подольске. Если зал будет полон, певица может заработать более 3,3 миллиона рублей.
"Справилась, как видите. Жива, здорова, даже улыбалась", — заключила артистка.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала