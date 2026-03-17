Лариса Долина готовит премьеры и новые судебные иски - РИА Новости, 17.03.2026
13:07 17.03.2026 (обновлено: 15:56 17.03.2026)
Лариса Долина готовит премьеры и новые судебные иски
Лариса Долина готовит премьеры и новые судебные иски - РИА Новости, 17.03.2026
Лариса Долина готовит премьеры и новые судебные иски
После громкого скандала с квартирой Лариса Долина активизировала гастрольную деятельность и анонсировала театральную премьеру. Но на этом артистка не... РИА Новости, 17.03.2026
Лариса Долина готовит премьеры и новые судебные иски

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Певица Лариса Долина
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. После громкого скандала с квартирой Лариса Долина активизировала гастрольную деятельность и анонсировала театральную премьеру. Но на этом артистка не остановилась — 16 марта появилась информация о ее решении, которое удивило многих.

"Видно же, что справилась"

Лариса Долина рассказала: пережила всю эту историю самостоятельно, без обращения к психологам. "Нет, не обращалась. Специального ничего не использовала, — отметила она. — Видно же, что справилась".
Артистка призналась, что трагичная ситуация показала: у нее много друзей среди музыкантов и коллег по цеху.
"Первый, кто меня поддержал, — это Игорь Михайлович Бутман. Очень многие, практически все меня поддержали — за что я сейчас, пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех", — сказала Долина.
"Справилась, как видите. Жива, здорова, даже улыбалась", — заключила певица.

Концерты и театральная премьера

Несмотря на судебные баталии, Долина продолжает активно работать. Так, 22 марта она планирует дать большой сольный концерт "Юбилей в кругу друзей" в подмосковном Подольске.
По данным РИА Новости, если певица соберет полный зал, то может заработать более 3,3 миллиона рублей.
Ранее концерты Долиной в Обнинске и Брянске, запланированные на 8 и 9 марта, были перенесены на ноябрь. В городском Дворце культуры Обнинска причиной переноса назвали плохие продажи. Однако представитель артистки Сергей Пудовкин объяснил, что это связано с изменениями в графике Долиной, и назвал ситуацию "техническим переносом".
При этом общее количество выступлений певицы — среди них не только концерты, но и спектакли, — в первой половине 2026-го выросло в три раза — она выйдет на сцену больше 20 раз за полгода, выяснило РИА Новости.
Кроме того, артистка готовит театральную премьеру. Представитель певицы Пудовкин пообещал: "Это будет особенная постановка. На премьеру пригласим всех".

Афера на 317 миллионов

Напомним, летом 2024 года Лариса Долина стала жертвой мошенников: ее убедили продать квартиру в центре Москвы и передать деньги. Артистка оспорила сделку, однако разбирательство, дошедшее до Верховного суда Российской Федерации, закончилось не в ее пользу.
В декабре 2025-го суд оставил право собственности на квартиру в Хамовниках за покупательницей — Полиной Лурье. Долину при этом признали жертвой преступления и постановили выселить из квартиры; ключи ее представитель передал 19 января. За певицей сохранили право требовать возмещения ущерба.
По версии следствия, с 2 апреля по 12 июля 2024 года обвиняемые обманом похитили у Долиной 175,12 миллиона рублей. Кроме того, певица лишилась квартиры в Ксеньинском переулке стоимостью более 138 миллионов рублей. С учетом банковских комиссий и расходов на сделку общий ущерб превысил 317 миллионов рублей.
В конце ноября прошлого года Балашихинский городской суд Московской области вынес приговор четверым фигурантам:
  • Анжеле Цырульниковой — семь лет колонии общего режима, штраф миллион рублей;
  • Дмитрию Леонтьеву — семь лет колонии особого режима, штраф 900 тысяч рублей;
  • Артуру Каменецкому — семь лет колонии строгого режима, штраф 900 тысяч рублей;
  • Андрею Основе — четыре года колонии общего режима, штраф 900 тысяч рублей.
В феврале осужденные обжаловали приговор и попросили вернуть дело в прокуратуру для дополнительного расследования. Один из участников процесса подтвердил РИА Новости, что соответствующие жалобы уже поданы.
Долина требует компенсацию

Балашихинский городской суд Московской области рассмотрит иск Ларисы Долиной к фигурантам дела о мошенничестве с ее квартирой. Артистка требует взыскать 176,14 миллиона рублей имущественного ущерба. "Это дело нельзя бросать", — отметил Сергей Пудовкин в беседе с РИА Новости.
Иск уже подан к осужденным по делу. Как подчеркнул представитель певицы Сергей Пудовкин, уголовное разбирательство продолжается и вопрос компенсации ущерба остается актуальным.
Таким образом, несмотря на решение Верховного суда Российской Федерации по квартире, Долина намерена добиваться возмещения ущерба с участников мошеннической схемы.
 
 
 
