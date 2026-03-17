Пропавшая в горах Дагестана семья вернулась домой после расчистки дороги
Семья из трех человек, которая якобы пропала в горах Дагестана, после расчистки дороги вернулась домой, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 17.03.2026
2026-03-17T12:20:00+03:00
происшествия
ботлихский район
республика дагестан
https://ria.ru/20260110/gruziya-2067147329.html
МАХАЧКАЛА, 17 мар - РИА Новости. Семья из трех человек, которая якобы пропала в горах Дагестана, после расчистки дороги вернулась домой, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Ботлихского района республики.
Во вторник в ряде Telegram-каналов распространилась информация, что семья из трех человек, среди которых ребенок, пропала в Ботлихском районе
, не доехав до поселка Анди. Сообщалось, что, предварительно, автомобиль могло накрыть лавиной.
"Был случай с молодой семьей с ребенком около двух месяцев. Но их не накрыло лавиной, они застряли в снегу. Сегодня сделали дорогу, и они приехали домой. Они жители села Гагатли. Пострадавших нет", - сказала собеседница агентства.