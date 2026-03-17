Почти две тысячи новых субъектов МСП появилось в Чувашии с начала года
С начала 2026 года в Чувашии в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства включили 1962 новых предприятия, сообщает пресс-служба республиканского... РИА Новости, 17.03.2026
https://ria.ru/20260304/krasnodar-2078411443.html
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. С начала 2026 года в Чувашии в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства включили 1962 новых предприятия, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Из них 359 работают в приоритетных отраслях экономики – обрабатывающих производствах, научно-технической деятельности, туризме и логистике.
"Малый и средний бизнес остается одним из ключевых драйверов региональной экономики. В Чувашии предприниматели активно запускают новые проекты, в том числе в производстве, технологиях, туризме и логистике. С начала года в регионе создано почти две тысячи новых предприятий МСП, что подтверждает устойчивый интерес к развитию собственного дела", – отметила министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Лариса Рафикова, ее слова приводит пресс-служба правительства.
Всего на сегодняшний день в регионе зарегистрировано 51374 субъекта малого и среднего предпринимательства. За последний год их количество увеличилось на 8%, что свидетельствует о стабильном росте предпринимательской активности в республике.
В регионе поддерживают предпринимателей в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".