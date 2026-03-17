Российские чемпионы Паралимпиады-2026 получат ски-пассы от "Интерроса" - РИА Новости, 17.03.2026
10:06 17.03.2026
Российские чемпионы Паралимпиады-2026 получат ски-пассы от "Интерроса"
Российские чемпионы Паралимпиады-2026 получат ски-пассы от "Интерроса" - РИА Новости, 17.03.2026
Российские чемпионы Паралимпиады-2026 получат ски-пассы от "Интерроса"
"Интеррос" подарит российским спортсменам, завоевавшими золото на Паралимпиаде 2026 года, пожизненные ски-пассы всесезонного курорта "Роза Хутор"
2026-03-17T10:06:00+03:00
2026-03-17T10:06:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/99645/41/996454116_376:0:2971:1460_1920x0_80_0_0_51e46382bbf30f8958b6f07e5b5dd914.jpg
россия
паралимпийские игры, интеррос, россия
Паралимпийские игры, Интеррос, Россия
Российские чемпионы Паралимпиады-2026 получат ски-пассы от "Интерроса"

Российские чемпионы Паралимпиады-2026 получат ски-пассы курорта "Интерроса"

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. "Интеррос" подарит российским спортсменам, завоевавшими золото на Паралимпиаде 2026 года, пожизненные ски-пассы всесезонного курорта "Роза Хутор", сообщает пресс-служба компании.
Зимние Паралимпийские игры 2026 года проходили в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта. Впервые с 2014 года представители России приняли участие в соревнованиях с национальными флагом и гимном. Сборная России, за которую на Играх выступали шесть спортсменов, завоевала 12 медалей, восемь из которых были золотыми. Россияне заняли третье место в медальном зачете.
Также пожизненными ски-пассами будут обеспечены все прежние чемпионы олимпийских и паралимпийских игр России и СССР.
Курорт "Роза Хутор" создан "Интерросом" к зимним Олимпийским играм 2014 года в Сочи. "Роза Хутор" — объект олимпийского наследия, всесезонный флагманский горный курорт России.
Трехкратной чемпионкой Игр 2026 года стала лыжница Анастасия Багиян, с ее ведущим спортсменом Сергеем Синякиным победившая в спринте, гонке с раздельным стартом на 10 километров и гонке с раздельным стартом на 20 километров. По две золотые медали завоевали горнолыжница Варвара Ворончихина (в супергиганте и слаломе) и лыжник Иван Голубков (в гонках с раздельным стартом на 10 и 20 километров). Еще одно золото принес сборной России горнолыжник Алексей Бугаев, победивший в слаломе.
Ворончихина также завоевала серебро в гигантском слаломе и бронзу в скоростном спуске. Бугаев стал третьим в скоростном спуске и гигантском слаломе.
 
Паралимпийские игрыИнтерросРоссия
 
 
