Российский паралимпиец рассказал, как мать отказалась от него в роддоме
Двукратный паралимпийский чемпион российский лыжник Иван Голубков в интервью РИА Новости рассказал, что нашел родную мать через социальные сети.
2026-03-17T15:02:00+03:00
Чемпион Паралимпиады Голубков рассказал, что нашел родную мать через соцсети
МИЛАН, 17 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Двукратный паралимпийский чемпион российский лыжник Иван Голубков в интервью РИА Новости рассказал, что нашел родную мать через социальные сети.
Голубков родился с диагнозом spina bifida (расщепление позвоночника), после чего родители от него отказались. На Играх в Италии 30-летний спортсмен завоевал первое паралимпийское золото в карьере.
"Мне было 15 лет, и, как любой ребенок в интернате, хотел знать, где родители, что с ними. Год крутил эту мысль. А у каждого есть личное дело - сходил, узнал, мне дали бумажку, где были данные родителей. Они долго хранились в тумбочке. Я же тогда активно занимался спортом, уже начал зарабатывать, и мысли о поиске немного отошли", - сказал Голубков.
"В интернате была девушка, которая вела различные кружки. Я же раньше занимался росписью на дощечках, лепил фигурки из глины. Мы с ней подружились, и она говорит: "А чего ты не хочешь? Давай сейчас быстренько все сделаем". Мы сели за ноутбук. Побоялся писать со своего аккаунта, создали фейковый. Ввели фамилию, имя, год рождения, я же не знал, как она выглядит. Написали сообщение, что, возможно, именно ее ищет сын. Мама быстро откликнулась", - добавил он.
Голубков рассказал, что мать пыталась его найти.
"Нервничал, но было интересно, что ответит. Оказывается, она пыталась меня найти, но, когда от ребенка отказываются, к сожалению, никакую информацию родителям не дают. Она родила меня в 17 лет, это был девяносто пятый год. Слышал много историй, когда врачи говорят: "Ребенок слабый, патологии. Вы молодая, родите еще, оставляйте". Так получилось, что она подписала отказ", - заключил собеседник агентства.
Полностью интервью с Иваном Голубковым читайте на сайте РИА Новости.