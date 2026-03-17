Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:02 17.03.2026 (обновлено: 15:10 17.03.2026)
https://ria.ru/20260317/chempion-2081233066.html
Российский паралимпиец рассказал, как мать отказалась от него в роддоме
Двукратный паралимпийский чемпион российский лыжник Иван Голубков в интервью РИА Новости рассказал, что нашел родную мать через социальные сети. РИА Новости Спорт, 17.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0f/2080784226_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ce86d263f4c82272e276de05e5abf635.jpg
https://ria.ru/20260316/golubkov-2080984334.html
https://ria.ru/20260317/golubkov-2081231511.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0f/2080784226_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_38255a152aef37f266793d75743ffbed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
паралимпийские игры, спорт
Российский паралимпиец рассказал, как мать отказалась от него в роддоме

Чемпион Паралимпиады Голубков рассказал, что нашел родную мать через соцсети

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкИван Голубков
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Иван Голубков . Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МИЛАН, 17 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Двукратный паралимпийский чемпион российский лыжник Иван Голубков в интервью РИА Новости рассказал, что нашел родную мать через социальные сети.
Голубков родился с диагнозом spina bifida (расщепление позвоночника), после чего родители от него отказались. На Играх в Италии 30-летний спортсмен завоевал первое паралимпийское золото в карьере.
Иван Голубков - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
Паралимпиец Голубков рассказал, как заработал на квартиру в Москве
"Мне было 15 лет, и, как любой ребенок в интернате, хотел знать, где родители, что с ними. Год крутил эту мысль. А у каждого есть личное дело - сходил, узнал, мне дали бумажку, где были данные родителей. Они долго хранились в тумбочке. Я же тогда активно занимался спортом, уже начал зарабатывать, и мысли о поиске немного отошли", - сказал Голубков.
«
"В интернате была девушка, которая вела различные кружки. Я же раньше занимался росписью на дощечках, лепил фигурки из глины. Мы с ней подружились, и она говорит: "А чего ты не хочешь? Давай сейчас быстренько все сделаем". Мы сели за ноутбук. Побоялся писать со своего аккаунта, создали фейковый. Ввели фамилию, имя, год рождения, я же не знал, как она выглядит. Написали сообщение, что, возможно, именно ее ищет сын. Мама быстро откликнулась", - добавил он.
Голубков рассказал, что мать пыталась его найти.
«
"Нервничал, но было интересно, что ответит. Оказывается, она пыталась меня найти, но, когда от ребенка отказываются, к сожалению, никакую информацию родителям не дают. Она родила меня в 17 лет, это был девяносто пятый год. Слышал много историй, когда врачи говорят: "Ребенок слабый, патологии. Вы молодая, родите еще, оставляйте". Так получилось, что она подписала отказ", - заключил собеседник агентства.
Полностью интервью с Иваном Голубковым читайте на сайте РИА Новости.
Иван Голубков - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
Голубков рассказал о ситуации с невыдачей спонсорских смартфонов россиянам
Вчера, 14:56
 
Паралимпийские игрыСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    ЦСКА
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Амур
    5
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Минск
    Авангард
    3
    4
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Спортинг
    Буде-Глимт
    5
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Арсенал
    Байер
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    ПСЖ
    0
    3
  • Футбол
    2-й тайм
    Манчестер Сити
    Реал Мадрид
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала