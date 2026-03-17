В Иране сообщили о попадании снаряда по территории АЭС "Бушер"

ТЕГЕРАН, 17 мар — РИА Новости. ОАЭИ сообщила о попадании реактивного снаряда по территории АЭС "Бушер".
«
"Прилетевший со стороны противника снаряд по (площадке) АЭС "Бушер" не привел как к материально-техническому ущербу, так и жертвам", — говорится в релизе.
Инцидент произошел в районе 19:00 по местному времени. Организация назвала случившееся нарушением всех международных норм. Нападение на ядерные объекты может иметь невосполнимые последствия для всего региона, в том числе для стран Персидского залива, добавили там.
Как рассказал глава "Росатома" Алексей Лихачев, удару подверглась территория, прилегающая к зданию метрологической службы. Участок находится в непосредственной близости от действующего энергоблока. Радиационная обстановка на площадке АЭС в норме. Сейчас на станции остаются около 480 российских сотрудников. По словам Лихачева, произошедший инцидент — вопиющее пренебрежение ключевыми правилами и принципами международной безопасности.
"Бушер" строят при содействии России. Первый блок подключили к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. Велось возведение еще двух энергоблоков, однако сейчас работы приостановили из-за боевых действий на Ближнем Востоке.
Операция США и Израиля против исламской республики идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
