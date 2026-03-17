Рейтинг@Mail.ru
В Иране сообщили о попадании снаряда по территории АЭС "Бушер" - РИА Новости, 17.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:10 17.03.2026 (обновлено: 23:50 17.03.2026)
https://ria.ru/20260317/busher-2081304010.html
В Иране сообщили о попадании снаряда по территории АЭС "Бушер"
В Иране сообщили о попадании снаряда по территории АЭС "Бушер" - РИА Новости, 17.03.2026
В Иране сообщили о попадании снаряда по территории АЭС "Бушер"
ОАЭИ сообщила о попадании реактивного снаряда по территории АЭС "Бушер". РИА Новости, 17.03.2026
2026-03-17T21:10:00+03:00
2026-03-17T23:50:00+03:00
в мире
иран
бушерская аэс
военная операция сша и израиля против ирана
россия
израиль
персидский залив
алексей лихачев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077506233_0:168:3072:1896_1920x0_80_0_0_1bbb56095141c2d89fe05f9f22039627.jpg
https://ria.ru/20260313/busher-2080499527.html
https://ria.ru/20260313/busher-2080469704.html
https://ria.ru/20260314/rossiya-2080488689.html
иран
россия
израиль
персидский залив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077506233_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6a54726a9ec0dccda0a6345bab1e6b01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, бушерская аэс, военная операция сша и израиля против ирана, россия, израиль, персидский залив, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Иран, Бушерская АЭС, Военная операция США и Израиля против Ирана, Россия, Израиль, Персидский залив, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
В Иране сообщили о попадании снаряда по территории АЭС "Бушер"

В Иране заявили о прилете снаряда противника по территории АЭС "Бушер"

© AP Photo / Vahid SalemiАЭС "Бушер"
АЭС Бушер - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
АЭС "Бушер". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 17 мар — РИА Новости. ОАЭИ сообщила о попадании реактивного снаряда по территории АЭС "Бушер".
«

"Прилетевший со стороны противника снаряд по (площадке) АЭС "Бушер" не привел как к материально-техническому ущербу, так и жертвам", — говорится в релизе.

Инцидент произошел в районе 19:00 по местному времени. Организация назвала случившееся нарушением всех международных норм. Нападение на ядерные объекты может иметь невосполнимые последствия для всего региона, в том числе для стран Персидского залива, добавили там.
Как рассказал глава "Росатома" Алексей Лихачев, удару подверглась территория, прилегающая к зданию метрологической службы. Участок находится в непосредственной близости от действующего энергоблока. Радиационная обстановка на площадке АЭС в норме. Сейчас на станции остаются около 480 российских сотрудников. По словам Лихачева, произошедший инцидент — вопиющее пренебрежение ключевыми правилами и принципами международной безопасности.
"Бушер" строят при содействии России. Первый блок подключили к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. Велось возведение еще двух энергоблоков, однако сейчас работы приостановили из-за боевых действий на Ближнем Востоке.
Операция США и Израиля против исламской республики идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
В миреИранБушерская АЭСВоенная операция США и Израиля против ИранаРоссияИзраильПерсидский заливАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала