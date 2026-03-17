Бородавко оценил роль норвежцев в отстранении российских лыжников
Бородавко оценил роль норвежцев в отстранении российских лыжников - РИА Новости Спорт, 17.03.2026
Бородавко оценил роль норвежцев в отстранении российских лыжников
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил в интервью РИА Новости, что норвежцы сильно постарались, чтобы отстранить россиян от...
2026-03-17T13:30:00+03:00
2026-03-17T13:30:00+03:00
Лыжные гонки, Спорт, Юрий Бородавко
Бородавко оценил роль норвежцев в отстранении российских лыжников
Бородавко: норвежцы сделали все, чтобы отстранить россиян от соревнований
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил в интервью РИА Новости, что норвежцы сильно постарались, чтобы отстранить россиян от соревнований.
С 2022 года российские лыжники были отстранены от международных турниров. В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских спортсменов в соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. Право участвовать в международных соревнованиях получили лыжники Савелий Коростелев, Никита Денисов и Дарья Непряева.
"Это (возвращение - прим.) возможно только жестким политическим решением — через сильное давление. Примерно так же, как было с отстранением. Норвежцы сделали все, чтобы нас отстранить и убрать. А когда они увидели, что все доведено до неприличия, стало ясно, что это создает диссонанс. Они действительно сделали все лучшее для своей команды: методики, подготовку. Показали величие. И теперь можно, условно говоря, "пускать русских", потому что они понимают: при падении интереса в других странах начнутся отказы от проведения международных соревнований — и Кубок мира может потерять популярность. Они останутся вариться между собой, а это им тоже неинтересно", - сказал Бородавко.