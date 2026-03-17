Устроившему "спарринг" с памятником бойцу ММА Исмаилову вынесли приговор
11:25 17.03.2026 (обновлено: 11:49 17.03.2026)
Устроившему "спарринг" с памятником бойцу ММА Исмаилову вынесли приговор
Устроившему "спарринг" с памятником бойцу ММА Исмаилову вынесли приговор

© Фото : Прокуратура города МосквыЗаур Исмаилов в суде
Заур Исмаилов в суде. Архивное фото
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы приговорил к полутора годам принудительных работ бойца смешанных единоборств (ММА) Заура Исмаилова, обвиняемого в осквернении памятника ветеранам МЧС, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Приговором суда Исмаилову З.М. назначено наказание в виде принудительных работ на срок 1 год 6 месяцев с удержанием 10% заработной платы в доход государства", - рассказали в пресс-службе.
По данным столичной прокуратуры, 5 декабря 2025 года обвиняемый, находясь возле памятника ветеранам МЧС РФ на Аллее в честь 85-летия гражданской обороны в районе Фили-Давыдково, использовал монумент в качестве спортивного инвентаря, после чего разместил видео с "тренировкой" в своем аккаунте в социальной сети. Ролик вызвал широкий общественный резонанс.
Исмаилов полностью признал вину и раскаялся.
Боец ММА Заур Исмаилов - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Обвиняемый в осквернении памятника боец ММА заявил, что так тренируется
5 декабря 2025, 19:40
 
