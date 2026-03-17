Баринов вошел в стартовый состав ЦСКА на матч против "Краснодара"

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Российский полузащитник Дмитрий Баринов и аргентинский нападающий Лусиано Гонду выйдут в стартовом составе московского ЦСКА на ответный матч полуфинала пути РПЛ Кубка России по футболу против "Краснодара", сообщается в Telegram-канале армейцев.
Встреча между командами пройдет во вторник в Краснодаре, начало - 19:30 мск. Первый матч между клубами в Москве завершился со счетом 3:1 в пользу "красно-синих".
17 марта 2026 • начало в 19:30
Завершен
21’ • Дуглас Аугусто
49’ • Жуан Батчи
58’ • Джон Кордоба
67’ • Жуан Батчи
- Полностью состав ЦСКА выглядит следующим образом: Владислав Тороп (вратарь), Милан Гайич, Матеус Рейс, Жоао Виктор, Мойзес, Кирилл Глебов, Иван Обляков (капитан), Матвей Кисляк, Дмитрий Баринов, Данил Круговой, Лусиано Гонду.
- "Краснодар" начнет матч в следующем сочетании: Станислав Агкацев (вратарь), Валентин Пальцев, Витор Тормена, Диего Коста, Лукас Оласа, Дуглас Аугусто, Никита Кривцов, Виктор Са, Эдуард Сперцян (капитан), Жоау Батчи и Джон Кордоба.
Победитель по сумме двух матчей выйдет в финал пути РПЛ Кубка России, где сыграет с сильнейшим в паре "Динамо" (Москва) - "Спартак" (Москва) (первый матч - 5:2).