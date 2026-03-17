Баринов вошел в стартовый состав ЦСКА на матч против "Краснодара"

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Российский полузащитник Дмитрий Баринов и аргентинский нападающий Лусиано Гонду выйдут в стартовом составе московского ЦСКА на ответный матч полуфинала пути РПЛ Кубка России по футболу против "Краснодара", сообщается в Telegram-канале армейцев.