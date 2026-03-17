13:57 17.03.2026
Вооруженные бандиты ограбили дом футболиста "Ромы", пишут СМИ
Вооруженные бандиты ограбили дом футболиста "Ромы", пишут СМИ

Messaggero: вооруженные бандиты ограбили дом футболиста "Ромы" Эль-Айнауи

РИМ, 17 мар – РИА Новости. Вооруженные бандиты ограбили дом футболиста итальянской "Ромы" Нейла Эль-Айнауи, удерживая его и семью под прицелом пистолета, пишет газета Messaggero.
Нападение произошло в ночь на вторник. Шестеро неизвестных с закрытыми лицами, вооруженные пистолетами и одетые в черную одежду, проникли в дом футболиста, взломав решетку окна.
Преступники заперли в одной из комнат самого Эль-Айнауи, его мать, спутницу, а также брата с его девушкой, после чего обыскали помещение. Добычей налетчиков стали ювелирные изделия на сумму около 10 тысяч евро, часы Rolex и несколько дизайнерских сумок.
После ограбления злоумышленники скрылись. На место прибыли сотрудники полиции, начато расследование.
По предварительным данным, никто из находившихся в доме не пострадал, однако все пережили сильное потрясение. Следствие не исключает, что нападавшие могли заранее располагать информацией о месте жительства спортсмена.
Даниил Секач в здании Тушинского суда - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
На футболиста, обвиняемого в убийстве женщины, завели дело об изнасиловании
Вчера, 10:21
 
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    ЦСКА
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Амур
    5
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Минск
    Авангард
    3
    4
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Спортинг
    Буде-Глимт
    5
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Арсенал
    Байер
    2
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Челси
    ПСЖ
    0
    3
  • Футбол
    2-й тайм
    Манчестер Сити
    Реал Мадрид
    1
    1
