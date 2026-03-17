Вооруженные бандиты ограбили дом футболиста "Ромы", пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 17.03.2026
Вооруженные бандиты ограбили дом футболиста итальянской "Ромы" Нейла Эль-Айнауи, удерживая его и семью под прицелом пистолета, пишет газета Messaggero. РИА Новости Спорт, 17.03.2026
Messaggero: вооруженные бандиты ограбили дом футболиста "Ромы" Эль-Айнауи
РИМ, 17 мар – РИА Новости.
Вооруженные бандиты ограбили дом футболиста итальянской "Ромы" Нейла Эль-Айнауи, удерживая его и семью под прицелом пистолета, пишет газета Messaggero
Нападение произошло в ночь на вторник. Шестеро неизвестных с закрытыми лицами, вооруженные пистолетами и одетые в черную одежду, проникли в дом футболиста, взломав решетку окна.
Преступники заперли в одной из комнат самого Эль-Айнауи, его мать, спутницу, а также брата с его девушкой, после чего обыскали помещение. Добычей налетчиков стали ювелирные изделия на сумму около 10 тысяч евро, часы Rolex и несколько дизайнерских сумок.
После ограбления злоумышленники скрылись. На место прибыли сотрудники полиции, начато расследование.
По предварительным данным, никто из находившихся в доме не пострадал, однако все пережили сильное потрясение. Следствие не исключает, что нападавшие могли заранее располагать информацией о месте жительства спортсмена.