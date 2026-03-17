Заводы в подконтрольном ВСУ Запорожье остановлены, рассказал Балицкий - РИА Новости, 17.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:29 17.03.2026
Заводы в подконтрольном ВСУ Запорожье остановлены, рассказал Балицкий
Балицкий: почти все заводы в подконтрольном ВСУ Запорожье остановлены

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Архивное фото
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Практически все заводы на территории подконтрольного ВСУ города Запорожье остановлены, коммунальное хозяйство находится в упадке - в городе нет даже качественной питьевой воды, заявил в интервью РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"Если говорить о том, как экономика сегодня работает в Запорожье, то можно сказать, что заводы практически все стоят, коммунальное хозяйство в значительной степени пришло в упадок из-за отсутствия специалистов и того, что украинский режим никогда и не следил за этим", - сказал Балицкий.
Он добавил, что Украина только повышала цены на ЖКХ, а в коммунальную инфраструктуру не вкладывалась.
"Люди там фактически не получают коммунальных услуг - разморожены трубы, нет тепла, практически отсутствует качественная питьевая вода, нет социальных выплат", - рассказал губернатор.
Жилые дома, пострадавшие в результате обстрела Мелитополя со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Балицкий сообщил о высокой активности дронов ВСУ у Мелитополя
1 марта, 10:40
 
