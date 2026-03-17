Заводы в подконтрольном ВСУ Запорожье остановлены, рассказал Балицкий

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Практически все заводы на территории подконтрольного ВСУ города Запорожье остановлены, коммунальное хозяйство находится в упадке - в городе нет даже качественной питьевой воды, заявил в интервью РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.