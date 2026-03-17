Израиль нанес удар рядом с аэропортом Бейрута

БЕЙРУТ, 17 мар - РИА Новости. Израильская боевая авиация нанесла мощный удар в районе Бурдж аль-Бараджни, примерно в двух километрах от международного аэропорта Бейрута, рассказали РИА Новости очевидцы.

"Мощный удар израильского самолета пришелся по окраине Бурдж аль-Бараджне. Отсюда до аэропорта около двух километров", - рассказал собеседник агентства.

Менее часа ранее ударам авиации подвергся район Джамус в южном пригороде Бейрута