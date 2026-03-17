06:53 17.03.2026
Ученые обнаружили сходное влияние "стиков" и сигарет на гены старения
Аэрозоль систем нагревания табака может вызывать изменения в генах, связанных со старением клеток, причем сходные эффекты наблюдаются и при воздействии обычного РИА Новости, 17.03.2026
7 495 645-6601
Ученые обнаружили сходное влияние "стиков" и сигарет на гены старения

ТОКИО, 17 мар - РИА Новости. Аэрозоль систем нагревания табака может вызывать изменения в генах, связанных со старением клеток, причем сходные эффекты наблюдаются и при воздействии обычного табачного дыма, рассказал РИА Новости руководитель исследовательской группы по изучению старения Токийского столичного института гериатрии и геронтологии Акихито Исигами.
"Можно говорить о том, что аэрозоль нагреваемого табака может влиять на экспрессию генов, связанных со старением, в фибробластах легких человека", - отметил эксперт.
Исигами и группа ученых изучали воздействие аэрозоля, образующегося при использовании систем нагревания табака, на клетки легочной ткани человека. В экспериментах использовались фибробласты - клетки соединительной ткани, которые играют важную роль в поддержании структуры тканей. В ходе работы исследователи также провели сравнение с воздействием экстракта дыма обычных сигарет.
"В случае как нагреваемого табака, так и обычных сигарет наблюдалось влияние на гены, связанные со старением, хотя степень и характер этих изменений частично различались", - пояснил Исигами.
Согласно результатам эксперимента, воздействие аэрозоля нагреваемого табака и сигаретного дыма приводило к изменению активности нескольких генов, связанных со старением клеток легких. Подобные изменения могут свидетельствовать о запуске процессов, характерных для старения клеток, включая нарушение их нормальной работы и снижение способности к восстановлению.
При этом реакция клеток отличалась: одни и те же гены могли изменяться с разной силой, а часть генов реагировала только на один из видов воздействия. Это может говорить о том, что разные табачные продукты запускают сходные, но не полностью одинаковые процессы в клетках.
В то же время Исигами подчеркнул, что результаты получены в лабораторных условиях и не позволяют напрямую говорить о влиянии на организм человека в целом.
"Наше исследование проводилось с использованием человеческих легочных фибробластов, поэтому мы не можем делать выводы о влиянии на организм человека (в целом - ред.)", - заключил ученый.
