Коллекцию скифского золота у Крыма украли, заявил Константинов

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Крым потерял коллекцию скифского золота в результате реализации схемы международного воровства, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Шанс вернуть коллекцию обратно в Крым сейчас малый. Мы имеем дело со схемой международного воровства", - сказал Константинов в интервью РИА Новости.
При этом, по его мнению, гарантии сохранности коллекции на Украине нет.
"Допускаю, что артефакты могут быть разворованы и разойтись по частным зарубежным коллекциям", - сказал глава парламента.
Ранее СК РФ возбудил уголовное дело против сотрудников археологического музея Амстердамского университета и чиновников Нидерландов и Украины за невозвращение в РФ 565 музейных ценностей стоимостью не менее 117 миллионов рублей. Следствие установило, что по окончании экспонирования объекты "крымской коллекции" не были возвращены в РФ, в связи с чем музеями республики было начато разбирательство о возврате ценностей. В 2021 году апелляционный суд Амстердама отказал в удовлетворении заявленных исковых требований и предписал передать экспонаты украинской стороне, тем самым изъяв их в свою пользу.