Жоана Лапорту переизбрали президентом "Барселоны" - РИА Новости Спорт, 16.03.2026
09:04 16.03.2026
Жоана Лапорту переизбрали президентом "Барселоны"
футбол
спорт
испания
жоан лапорта
барселона
чемпионат испании по футболу
лига чемпионов уефа
Жоан Лапорта. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Испанец Жоан Лапорта переизбран на должность президента футбольного клуба "Барселона", сообщается на официальном сайте "сине-гранатовых".
По итогам подсчета Лапорта набрал 32 934 голосов избирателей (68,18% от числа проголосовавших). Его конкурент Виктор Фонт получил 14 385 голосов (29,78%). 984 бюллетеня остались незаполненными.
Лапорте 63 года, он переизбирался на второй пятилетний срок подряд. Ранее испанец был президентом "Барселоны" с 2003 по 2010 год и вновь занял этот пост в 2021-м.
При Лапорте футбольная "Барселона" шесть раз выиграла чемпионат Испании, трижды завоевала Кубок страны, шесть раз - Суперкубок, дважды победила в Лиге чемпионов и по разу - в Суперкубке УЕФА и на клубном чемпионате мира.
