Рейтинг@Mail.ru
Жамнов ответил на вопрос о возвращении Ружички в состав "Спартака" - РИА Новости Спорт, 17.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей
 
23:27 16.03.2026 (обновлено: 00:41 17.03.2026)
https://ria.ru/20260316/zhamnovyj-2081114185.html
Жамнов ответил на вопрос о возвращении Ружички в состав "Спартака"
2026-03-16T23:27:00+03:00
2026-03-17T00:41:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038803876_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_2a44323cd220d0811a8c4da2c278a379.jpg
https://ria.ru/20260316/trener-2081113330.html
https://ria.ru/20260316/khokkey-2081112774.html
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Жамнов: пока нет информации, когда хоккеист Ружичка сыграет за "Спартак"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк Адам Ружичка
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Адам Ружичка. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер московского "Спартака" Алексей Жамнов сообщил журналистам, что на данный момент не может назвать сроки возвращения словацкого форварда Адама Ружички в играющий состав "красно-белых".
Ружичка после возвращения с Олимпийских игр 2026 года в Италии, где он в составе сборной Словакии занял четвертое место, провел за "Спартак" три матча и не набрал ни одного очка. Затем форвард пропустил три игры подряд.
Шайба в воротах - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
"Просил его не бросать так": тренер ХК "Динамо" о буллите Дер-Аргучинцева
Вчера, 23:20
«
"Посмотрим. У меня пока нет никакой информации, когда он вернется", - сказал Жамнов.
"Спартак" в понедельник проиграл дома столичному "Динамо" в буллитной серии (3:4 Б). По ходу встречи "красно-белые" дважды вели в счете, но упустили победу. После 66 матчей подопечные Жамнова имеют в своем активе 77 очков и занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.
"Если сравнивать с предыдущим матчем, то сегодня мы сыграли намного лучше. Но надо реализовывать моменты. Есть чисто игровые моменты, где мы можем действовать лучше, но по самоотдаче нет претензий. В начале третьего периода немного отдали инициативу сопернику, сыграли неправильно, не контролировали шайбу. С такими командами нельзя играть волнами, надо играть все три периода целиком правильно", - добавил Жамнов.
Семен Дер-Аргучинцев - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
Хоккеист Дер-Аргучинцев рассказал о буллите в матче со "Спартаком"
Вчера, 23:15
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Спартак Москва
    Динамо Москва
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    ЦСКА
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Автомобилист
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    СКА
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    Адмирал
    2
    6
  • Теннис
    Завершен
    Э. Андреева
    Р. Шрамкова
    42
    66
  • Футбол
    Завершен
    Торпедо
    Нефтехимик
    3
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Ак Барс
    4
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала