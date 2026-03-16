Жамнов ответил на вопрос о возвращении Ружички в состав "Спартака"
2026-03-16T23:27:00+03:00
алексей жамнов
адам ружичка
спартак москва
динамо москва
Жамнов: пока нет информации, когда хоккеист Ружичка сыграет за "Спартак"
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер московского "Спартака" Алексей Жамнов сообщил журналистам, что на данный момент не может назвать сроки возвращения словацкого форварда Адама Ружички в играющий состав "красно-белых".
после возвращения с Олимпийских игр 2026 года в Италии
, где он в составе сборной Словакии
занял четвертое место, провел за "Спартак
" три матча и не набрал ни одного очка. Затем форвард пропустил три игры подряд.
"Посмотрим. У меня пока нет никакой информации, когда он вернется", - сказал Жамнов
"Спартак" в понедельник проиграл дома столичному "Динамо
" в буллитной серии (3:4 Б). По ходу встречи "красно-белые" дважды вели в счете, но упустили победу. После 66 матчей подопечные Жамнова имеют в своем активе 77 очков и занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.
"Если сравнивать с предыдущим матчем, то сегодня мы сыграли намного лучше. Но надо реализовывать моменты. Есть чисто игровые моменты, где мы можем действовать лучше, но по самоотдаче нет претензий. В начале третьего периода немного отдали инициативу сопернику, сыграли неправильно, не контролировали шайбу. С такими командами нельзя играть волнами, надо играть все три периода целиком правильно", - добавил Жамнов.