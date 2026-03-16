Россия держит на контроле ситуацию с танкером "Арктик Метагаз", заявил МИД

Ранее Захарова сообщила, что 3 марта в 04.25 утра по местному времени (02.25 мск) газовоз "Арктик Метагаз" под флагом России с экипажем из 30 российских моряков, перевозивший 100 тысяч кубических метров сжиженного природного газа, был атакован морскими и воздушными БПЛА в нейтральных водах в акватории центральной части Средиземного моря в 168 морских милях к юго-востоку от побережья острова Мальта. Судно лишилось хода и электропитания, на нем произошел пожар и взрыв газа. Всем морякам удалось спастись, двое членов экипажа пострадали.