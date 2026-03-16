Россия держит на контроле ситуацию с танкером "Арктик Метагаз", заявил МИД
Россия держит на контроле ситуацию с танкером "Арктик Метагаз", который находится в свободном дрейфе в Средиземном море после атаки 4 марта, заявила официальный РИА Новости, 16.03.2026
Захарова: Россия держит на контроле ситуацию с танкером "Арктик Метагаз"
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россия держит на контроле ситуацию с танкером "Арктик Метагаз", который находится в свободном дрейфе в Средиземном море после атаки 4 марта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"После беспрецедентной террористической атаки безэкипажными катерами и беспилотниками, произошедшей 4 марта в непосредственной близости от берегов Мальты
, СПГ-танкер "Арктик Метагаз" под флагом России
в настоящее время находится в свободном дрейфе в Средиземном море
... Как добросовестное государство флага, наша страна держит ситуацию на контроле", - говорится в комментарии Захаровой
, опубликованном на сайте МИД РФ в связи с развитием ситуации вокруг газовоза "Арктик Метагаз".
Ранее Захарова сообщила, что 3 марта в 04.25 утра по местному времени (02.25 мск) газовоз "Арктик Метагаз" под флагом России с экипажем из 30 российских моряков, перевозивший 100 тысяч кубических метров сжиженного природного газа, был атакован морскими и воздушными БПЛА в нейтральных водах в акватории центральной части Средиземного моря в 168 морских милях к юго-востоку от побережья острова Мальта. Судно лишилось хода и электропитания, на нем произошел пожар и взрыв газа. Всем морякам удалось спастись, двое членов экипажа пострадали.