Посетителями ярмарок в Забайкалье стали 26 тысяч человек

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Около 26 тысяч человек посетили ярмарки в Забайкальском крае в феврале, это в 2,2 раза больше, чем в том же месяце 2025 года, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"В феврале было проведено 140 ярмарок, что на 54% больше, чем за аналогичный период прошлого года и на 89 % больше, чем в феврале 2024 года. Ярмарки были проведены в 65 населенных пунктах 29 муниципальных округах края", – сказал исполняющий обязанности председателя правительства Забайкальского края Павел Волков, его слова приводит пресс-служба.

На февральских ярмарках 2026 года реализовано продукции на 22 миллиона рублей. Лидерами по проведению мероприятий стали Чернышевский, Шилкинский, Приаргунский муниципальные округа и город Чита.