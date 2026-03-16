Сургутский район Югры получил свыше 118 млн руб от недропользователей

СУРГУТ, 16 мар – РИА Новости. Недропользователи Сургутского района Югры вложили более 118 миллионов рублей в развитие социальной сферы, культуры и инфраструктуры муниципалитета в 2025 году, значительная часть средств была направлена на оснащение культурно-досугового центра в Солнечном и музея "Барсова Гора", сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

"Более 118 миллионов рублей вложили недропользователи в развитие поселений Сургутского района в 2025 году. Средства направлены на социальные объекты, образовательные учреждения и инфраструктуру", - написал Трубецкой в Telegram-канале.

По его словам, наибольшая часть средств в размере 70 миллионов рублей была выделена на оснащение культурно-досугового центра в поселке Солнечный. Музей "Барсова Гора" получил 36 миллионов рублей на приобретение экспозиционного, фондового и мультимедийного оборудования. Кроме того, 12 миллионов рублей были направлены на реализацию мероприятий, направленных на социально-экономическое и экологическое развитие района.

"При участии добывающих компаний отремонтированы дороги в Лянторе, Федоровском и Нижнесортымском, приведен в порядок мост через ручей на трассе "Тюмень – Ханты-Мансийск" через Тобольск, Нефтеюганск, Сургут. Недропользователи безвозмездно предоставляют муниципалитету транспорт для поддержки представителей коренных малочисленных народов Севера, доставки продуктов и товаров первой необходимости на труднодоступные территории", - подчеркнул глава муниципалитета.