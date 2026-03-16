15:27 16.03.2026 (обновлено: 15:40 16.03.2026)
Wildberries направит миллиард рублей на поддержку производителей обуви
Вывеска интернет-магазина Wildberries. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Wildberries совместно с Минпромторгом России запустили пилотный проект поддержки 12 отечественных производителей обуви: он разработан на один год и направлен на развитие продаж российских компаний на маркетплейсе, объем поддержки составит один миллиард рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе РВБ (объединенной компании Wildberries & Russ).
"RWB совместно с Минпромторгом России запустила пилотный проект поддержки отечественных производителей. Проект рассчитан на один год и направлен на стимулирование роста отечественного бизнеса в секторе легкой промышленности и развитие продаж российских компаний на маркетплейсе", - говорится в сообщении.
Общий объем мер поддержки участников достигнет за время пилота 1 миллиард рублей, уточнили в компании.
Для участия в проекте Минпромторг отобрал 12 крупных отечественных производителей обуви с опытом торговли на маркетплейсе. Ключевая цель пилота - определить меры поддержки, которые создают реальные эффективные механизмы сохранения и развития производства обуви в России.
Отмечается, что это первый пилот с фокусом на крупных российских производителей обуви. По итогам проекта будет проведен анализ эффективности и подготовлен масштабный план полноценной программы поддержки, которая позволит охватить значительно большее количество производителей на площадке.
О планах запуска подобного проекта Wildberries сообщала в конце января.
