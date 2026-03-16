https://ria.ru/20260316/wildberries-2081017661.html
Wildberries направит миллиард рублей на поддержку производителей обуви
2026-03-16T15:27:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839687337_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_a643abaaf486ee43f50b4541ea8f55b6.jpg
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839687337_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_ffcb26ad366d1e3bb0b0915a0812693d.jpg
Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Wildberries
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Wildberries совместно с Минпромторгом России запустили пилотный проект поддержки 12 отечественных производителей обуви: он разработан на один год и направлен на развитие продаж российских компаний на маркетплейсе, объем поддержки составит один миллиард рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе РВБ (объединенной компании Wildberries & Russ).
"RWB совместно с Минпромторгом России
запустила пилотный проект поддержки отечественных производителей. Проект рассчитан на один год и направлен на стимулирование роста отечественного бизнеса в секторе легкой промышленности и развитие продаж российских компаний на маркетплейсе", - говорится в сообщении.
Общий объем мер поддержки участников достигнет за время пилота 1 миллиард рублей, уточнили в компании.
Для участия в проекте Минпромторг отобрал 12 крупных отечественных производителей обуви с опытом торговли на маркетплейсе. Ключевая цель пилота - определить меры поддержки, которые создают реальные эффективные механизмы сохранения и развития производства обуви в России.
Отмечается, что это первый пилот с фокусом на крупных российских производителей обуви. По итогам проекта будет проведен анализ эффективности и подготовлен масштабный план полноценной программы поддержки, которая позволит охватить значительно большее количество производителей на площадке.
О планах запуска подобного проекта Wildberries
сообщала в конце января.