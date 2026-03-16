МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Взрыв прогремел в понедельник в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщает агентство Укринформ.
"В Запорожье прогремел взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области звучит воздушная тревога.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
22 июня 2022, 17:18