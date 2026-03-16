Володин заявил о росте спроса на рабочие профессии

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Рабочие профессии в России становятся все более престижными, в том числе среди молодежи, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Рабочие профессии становятся все более престижными. В том числе среди молодежи. Это фиксируют различные экспертные сообщества и кадровые агентства. Самыми частыми запросами на сайтах по поиску работы в 2025 году стали: трудоустройство на заводы, предприятия агропромышленного комплекса, строительные, добывающие и ремонтные организации", - написал Володин в своем канале на платформе Мах

Он отметил, что одновременно с этим спрос на специалистов со средним профессиональным образованием (СПО) вырос на 13%.

"В феврале 2026 года заинтересованность в рабочих кадрах увеличилась. Как отмечает Минтруд, в рейтинг наиболее востребованных профессий входят сварщики, токари, бригадиры общестроительных работ, водители грузового или специального автомобиля", - добавил председатель Госдумы

Володин подчеркнул, что в центры повышения квалификации все чаще обращаются для получения специальности сантехника, электрика и сварщика.