https://ria.ru/20260316/volodin-2080902851.html
Володин заявил о росте спроса на рабочие профессии
Володин заявил о росте спроса на рабочие профессии - РИА Новости, 16.03.2026
Володин заявил о росте спроса на рабочие профессии
Рабочие профессии в России становятся все более престижными, в том числе среди молодежи, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 16.03.2026
2026-03-16T09:21:00+03:00
2026-03-16T09:21:00+03:00
2026-03-16T09:21:00+03:00
общество
россия
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40820/35/408203542_0:0:2844:1599_1920x0_80_0_0_8f779386d184fc2a0d9d280425b14f36.jpg
https://realty.ria.ru/20260315/zhkkh-2080531187.html
https://ria.ru/20260314/zarplata-2080608711.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40820/35/408203542_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7f2c1d3e2cecefb3e22591235aa5b1ac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин заявил о росте спроса на рабочие профессии
Володин: рабочие профессии становятся все более престижными
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Рабочие профессии в России становятся все более престижными, в том числе среди молодежи, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Рабочие профессии становятся все более престижными. В том числе среди молодежи. Это фиксируют различные экспертные сообщества и кадровые агентства. Самыми частыми запросами на сайтах по поиску работы в 2025 году стали: трудоустройство на заводы, предприятия агропромышленного комплекса, строительные, добывающие и ремонтные организации", - написал Володин
в своем канале на платформе Мах
.
Он отметил, что одновременно с этим спрос на специалистов со средним профессиональным образованием (СПО) вырос на 13%.
"В феврале 2026 года заинтересованность в рабочих кадрах увеличилась. Как отмечает Минтруд, в рейтинг наиболее востребованных профессий входят сварщики, токари, бригадиры общестроительных работ, водители грузового или специального автомобиля", - добавил председатель Госдумы
.
Володин подчеркнул, что в центры повышения квалификации все чаще обращаются для получения специальности сантехника, электрика и сварщика.
"Вместе с тем, по данным Минпросвещения, в прошлом году 63% выпускников девятых классов поступили в колледжи и техникумы. А значит, закончив учреждение СПО, они будут востребованы в профессии", - заключил он.