Рейтинг@Mail.ru
Володин заявил о росте спроса на рабочие профессии - РИА Новости, 16.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:21 16.03.2026
https://ria.ru/20260316/volodin-2080902851.html
Володин заявил о росте спроса на рабочие профессии
Володин заявил о росте спроса на рабочие профессии - РИА Новости, 16.03.2026
Володин заявил о росте спроса на рабочие профессии
Рабочие профессии в России становятся все более престижными, в том числе среди молодежи, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 16.03.2026
2026-03-16T09:21:00+03:00
2026-03-16T09:21:00+03:00
общество
россия
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40820/35/408203542_0:0:2844:1599_1920x0_80_0_0_8f779386d184fc2a0d9d280425b14f36.jpg
https://realty.ria.ru/20260315/zhkkh-2080531187.html
https://ria.ru/20260314/zarplata-2080608711.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40820/35/408203542_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7f2c1d3e2cecefb3e22591235aa5b1ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин заявил о росте спроса на рабочие профессии

Володин: рабочие профессии становятся все более престижными

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Рабочие профессии в России становятся все более престижными, в том числе среди молодежи, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Рабочие профессии становятся все более престижными. В том числе среди молодежи. Это фиксируют различные экспертные сообщества и кадровые агентства. Самыми частыми запросами на сайтах по поиску работы в 2025 году стали: трудоустройство на заводы, предприятия агропромышленного комплекса, строительные, добывающие и ремонтные организации", - написал Володин в своем канале на платформе Мах.
Промышленный альпинист моет фасад высотного здания - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
Названы профессии в ЖКХ с самыми большими зарплатами
15 марта, 00:00
Он отметил, что одновременно с этим спрос на специалистов со средним профессиональным образованием (СПО) вырос на 13%.
"В феврале 2026 года заинтересованность в рабочих кадрах увеличилась. Как отмечает Минтруд, в рейтинг наиболее востребованных профессий входят сварщики, токари, бригадиры общестроительных работ, водители грузового или специального автомобиля", - добавил председатель Госдумы.
Володин подчеркнул, что в центры повышения квалификации все чаще обращаются для получения специальности сантехника, электрика и сварщика.
"Вместе с тем, по данным Минпросвещения, в прошлом году 63% выпускников девятых классов поступили в колледжи и техникумы. А значит, закончив учреждение СПО, они будут востребованы в профессии", - заключил он.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
Финансист рассказал, как вырастет средняя зарплата в России
14 марта, 03:14
 
ОбществоРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала