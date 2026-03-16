Пакистанские военные обстреляли три уезда в Афганистане

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Пакистанские военные в ночь на понедельник подвергли артиллерийским обстрелам три уезда в афганской провинции Хост, в результате которых как минимум трое мирных жителей погибли и 8 получили ранения, утверждает афганская радиостанция "Салам Ватандар", ссылаясь на власти.
"Пакистанская армия в воскресенье вечером атаковала уезды Горбаз, Зазай-Майдан и Спира", - сообщил радиостанции пресс-секретарь губернатора Хоста Мостакфар Горбаз.
По словам чиновника, около полуночи деревня Нарай в уезде Горбаз подверглась минометному обстрелу, в результате чего одна женщина погибла, а еще одна, а также ребенок получили ранения.
"Примерно в 21.00 обстрелам подверглись рынок, центральная клиника и деревня Атахейль уезда Зазай-Майдан, из-за чего четыре человека, получили ранения. Также в ходе минометного и артиллерийского обстрелов уезда Спира провинции Хост погибли двое детей, а еще двое были ранены", - заявил пресс-секретарь.