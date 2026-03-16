Российские военные уничтожили 16 украинских дронов в Харьковской области

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Запад" воздушным тараном уничтожили 16 разведывательных и ударных БПЛА ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны России.

"На кадрах объективного контроля, полученными в режиме реального времени, расчеты FPV-истребителей войск беспилотных систем 27-й отдельной мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии уничтожают воздушным тараном 16 БПЛА ВСУ. Расчеты беспилотной авиации ПВО во взаимодействии со службой радиоэлектронной борьбы постами воздушного наблюдения и подразделений группировки войск "Запад" продолжают осуществлять круглосуточный контроль и подавление БПЛА противника в зоне ответственности", - говорится в сообщении к видео.