В ГД предложили ввести сберегательный вклад для участников СВО

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил ввести новый вид банковского вклада – специальный сберегательный вклад с господдержкой для участников СВО с повышенным процентом.

Законопроект "О специальных сберегательных депозитах для участников специальной военной операции" будет внесен на рассмотрение Госдумы в понедельник. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Законопроектом вводится новый вид банковского вклада — специальный сберегательный депозит, право на открытие которого предоставляется всем гражданам, участвующим или участвовавшим в специальной военной операции, за счет средств, полученных в связи с участием в специальной военной операции", - сообщается в пояснительной записке к проекту.

Ключевой особенностью депозита является его безотзывный характер на срок от одного до трех лет, что гарантирует сохранность накоплений до окончания срока договора.

"Предлагаю создать новый вид банковского вклада – специальный сберегательный депозит с господдержкой. Право на его открытие нужно предоставлять бывшим и нынешним участникам СВО за счет средств, полученных в связи с участием в специальной военной операции", - сказал Миронов РИА Новости.

Он отметил, что цель предложения – создать механизм умножения дохода участника СВО.

По словам лидера партии, проектом предлагается, что депозит должен открываться на срок от одного до трех лет: пополнять его можно, но снимать деньги до окончания срока нельзя, а чтобы вкладчики получили больший доход, государство будет добавлять из федерального бюджета точно такую же сумму, которую банки начислят в виде процентов по вкладу.

"Например, участник СВО откроет специальный вклад под 15%, а господдержка удвоит его доход и с учётом дополнительных выплат он получит за год 30%", – уточнил Миронов

Лидер СР подчеркнул, что такой вариант накопления позволит не только сохранить, но и приумножить средства, полученные в ходе СВО.