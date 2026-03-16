В ГД предложили ввести сберегательный вклад для участников СВО - РИА Новости, 16.03.2026
04:49 16.03.2026
В ГД предложили ввести сберегательный вклад для участников СВО
Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил ввести новый вид банковского вклада – специальный сберегательный вклад с... РИА Новости, 16.03.2026
Госдума России. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил ввести новый вид банковского вклада – специальный сберегательный вклад с господдержкой для участников СВО с повышенным процентом.
Законопроект "О специальных сберегательных депозитах для участников специальной военной операции" будет внесен на рассмотрение Госдумы в понедельник. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Законопроектом вводится новый вид банковского вклада — специальный сберегательный депозит, право на открытие которого предоставляется всем гражданам, участвующим или участвовавшим в специальной военной операции, за счет средств, полученных в связи с участием в специальной военной операции", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Ключевой особенностью депозита является его безотзывный характер на срок от одного до трех лет, что гарантирует сохранность накоплений до окончания срока договора.
"Предлагаю создать новый вид банковского вклада – специальный сберегательный депозит с господдержкой. Право на его открытие нужно предоставлять бывшим и нынешним участникам СВО за счет средств, полученных в связи с участием в специальной военной операции", - сказал Миронов РИА Новости.
Он отметил, что цель предложения – создать механизм умножения дохода участника СВО.
По словам лидера партии, проектом предлагается, что депозит должен открываться на срок от одного до трех лет: пополнять его можно, но снимать деньги до окончания срока нельзя, а чтобы вкладчики получили больший доход, государство будет добавлять из федерального бюджета точно такую же сумму, которую банки начислят в виде процентов по вкладу.
"Например, участник СВО откроет специальный вклад под 15%, а господдержка удвоит его доход и с учётом дополнительных выплат он получит за год 30%", – уточнил Миронов.
Лидер СР подчеркнул, что такой вариант накопления позволит не только сохранить, но и приумножить средства, полученные в ходе СВО.
"Законопроектом устанавливается предельный размер депозита для софинансирования государством. Это пять миллионов рублей на один договор за весь срок его действия. Если же совокупная сумма всех взносов по депозиту превысит эту сумму, повышенный процент будет начисляться на часть депозита, равную пяти миллионам рублей", – добавил он.
