Британия за месяц поставила Украине 3,5 тысячи дронов и 18 тысяч снарядов

ЛОНДОН, 16 мар - РИА Новости. Великобритания за месяц поставила Украине 3,5 тысячи дронов, 18 тысяч артиллерийских снарядов и 3 миллиона патронов, заявил британский министр обороны Джон Хили.
Ранее посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил о том, что британские власти ни разу не высказывались в пользу мирного урегулирования на Украине и продолжают занимать враждебную России позицию. По словам дипломата, его беспокоят поставки ракет, воинственные заявления и односторонняя позиция Лондона. Келин добавил, что ни разу не слышал от правительства Соединенного Королевства ни слова о необходимости дипломатического завершения конфликта.
"За последний месяц мы поставили на Украину 3,5 тысячи беспилотных летательных аппаратов, 18 тысяч артиллерийских снарядов и три миллиона патронов для стрелкового оружия", - заявил Хили в британском парламенте.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Британия поставит Украине пять тысяч ракет для борьбы с дронами
3 марта 2025, 19:00