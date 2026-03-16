Специалисты из Индии ознакомились с технологиями завода "Метровагонмаш"

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Завод "Метровагонмаш", входящий в состав предприятия "Трансмашхолдинг", принял делегацию из Индии, состоящую из представителей руководства метрополитена города Колката. Визит состоялся в рамках укрепления сотрудничества между Россией и Индией в области машиностроения и железнодорожного транспорта.

В ходе визита индийские специалисты ознакомились с передовыми технологиями и методами проектирования подвижного состава, используемыми на заводе. Основное внимание уделялось вопросам цифровизации и автоматизации производственных процессов, а также системе контроля качества готовой продукции, сообщили в министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Значительный интерес делегатов вызвала экскурсия по заводским цехам, где они увидели современное оборудование и производственные линии. Это свидетельствует о высоком уровне технологического оснащения предприятия и профессионализме его сотрудников.