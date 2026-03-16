Рейтинг@Mail.ru
Специалисты из Индии ознакомились с технологиями завода "Метровагонмаш" - РИА Новости, 16.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
15:18 16.03.2026
https://ria.ru/20260316/vagony-2081015882.html
Специалисты из Индии ознакомились с технологиями завода "Метровагонмаш"
Специалисты из Индии ознакомились с технологиями завода "Метровагонмаш" - РИА Новости, 16.03.2026
Специалисты из Индии ознакомились с технологиями завода "Метровагонмаш"
Завод "Метровагонмаш", входящий в состав предприятия "Трансмашхолдинг", принял делегацию из Индии, состоящую из представителей руководства метрополитена города...
2026-03-16T15:18:00+03:00
2026-03-16T15:18:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946251451_0:578:1500:1422_1920x0_80_0_0_edadd54e13dc5b43da7cf7d9bddd3c04.jpg
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946251451_0:438:1500:1563_1920x0_80_0_0_ecb87dea3a30d5c7f158949f3d98ea93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Специалисты из Индии ознакомились с технологиями завода "Метровагонмаш"

© РИА Новости / Надежда СарапинаМетровагонмаш. Сборочный цех, пост 6, пробой электрики
Метровагонмаш. Сборочный цех, пост 6, пробой электрики - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
© РИА Новости / Надежда Сарапина
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Завод "Метровагонмаш", входящий в состав предприятия "Трансмашхолдинг", принял делегацию из Индии, состоящую из представителей руководства метрополитена города Колката. Визит состоялся в рамках укрепления сотрудничества между Россией и Индией в области машиностроения и железнодорожного транспорта, написал 360.ru.
В ходе визита индийские специалисты ознакомились с передовыми технологиями и методами проектирования подвижного состава, используемыми на заводе. Основное внимание уделялось вопросам цифровизации и автоматизации производственных процессов, а также системе контроля качества готовой продукции, сообщили в министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.
Значительный интерес делегатов вызвала экскурсия по заводским цехам, где они увидели современное оборудование и производственные линии. Это свидетельствует о высоком уровне технологического оснащения предприятия и профессионализме его сотрудников.
Организаторы выразили надежду, что посещение завода станет важным шагом в развитии сотрудничества между Россией и Индией в области железнодорожного транспорта и машиностроения. Партнеры обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества и возможности реализации совместных проектов.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала