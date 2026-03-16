Червоткин прокомментировал возможное завершение карьеры Устюгова

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Алексей Червоткин заявил РИА Новости, что победитель Игр Сергей Устюгов не задумался бы о завершении карьеры, если бы не отстранение от международных стартов.
В феврале президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе предположила, что Устюгов завершает карьеру.
«
"Рано или поздно это все равно происходит. Если посмотреть на ситуацию в целом: будь международные соревнования, я думаю, Сергей бы не вел себя так, как сейчас. Он ведь еще не объявлял о завершении карьеры. Думаю, он продолжал бы участвовать в чемпионате России, пытался бы отбираться на все старты - чемпионаты мира, Олимпийские игры. У него была бы мотивация", - сказал Червоткин.
«
"Но тут ситуация немного другая: все-таки возраст - ему уже 33 года. Это, скажем так, пограничный возраст для спорта. Поэтому его отчасти можно понять. Возможно, дело и в семье, и в детях. Может быть, эмоционально он хочет попробовать себя в чем-то другом, получить радость не только от лыжных гонок", - отметил Червоткин.
С 2022 года российские лыжники были отстранены от международных турниров. В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских спортсменов в соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. Право участвовать в международных соревнованиях получили лыжники Савелий Коростелев, Никита Денисов и Дарья Непряева.