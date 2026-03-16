Бойцы "Севера" уничтожили точки запуска БПЛА ВСУ в Харьковской области

Он уточнил, что точки запуска и пункты управления беспилотниками были выявлены в результате ночной воздушной разведки расчёта "Supercam-S350" и после дополнительной разведки координаты были переданы артиллерийскому дивизиону.

"Несмотря на высокую активность ударных БпЛА противника, на огневую позицию выдвинулись три расчёта БМ-21. В каждом направляющем пакете машин находилось по 40 реактивных снарядов калибра 122 мм. После команды к залпу на кадрах объективного контроля было зафиксировано около 120 разрывов. Пункты управления, точки запуска и позиции противника были точно поражены", - пояснил "Сибирь".