Бойцы "Севера" уничтожили точки запуска БПЛА ВСУ в Харьковской области
Бойцы "Севера" уничтожили точки запуска БПЛА ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 16.03.2026
Бойцы "Севера" уничтожили точки запуска БПЛА ВСУ в Харьковской области
Артиллеристы группировки войск "Север" уничтожили ряд точек запуска БПЛА ВСУ в Харьковской области залпом из трёх РСЗО "Град", сообщил РИА Новости старший... РИА Новости, 16.03.2026
2026-03-16T07:06:00+03:00
2026-03-16T07:06:00+03:00
2026-03-16T07:06:00+03:00
харьковская область, белгородская область, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, В мире
Бойцы "Севера" уничтожили точки запуска БПЛА ВСУ в Харьковской области
РИА Новости: ВС России уничтожили точки запуска БПЛА ВСУ в Харьковской области
КУРСК, 16 мар - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Север" уничтожили ряд точек запуска БПЛА ВСУ в Харьковской области залпом из трёх РСЗО "Град", сообщил РИА Новости старший офицер батареи с позывным "Сибирь".
"В ходе воздушной разведки были обнаружены точки запуска БПЛА ВСУ
, "терроризировавшие" приграничные районы Белгородской области
. Командованием было принято решение нанести массированный удар залпом из трёх реактивных систем залпового огня "Град" 128-й отдельной мотострелковой бригады 44-го армейского корпуса. Цель была успешно уничтожена", - сообщил "Сибирь".
Он уточнил, что точки запуска и пункты управления беспилотниками были выявлены в результате ночной воздушной разведки расчёта "Supercam-S350" и после дополнительной разведки координаты были переданы артиллерийскому дивизиону.
"Несмотря на высокую активность ударных БпЛА противника, на огневую позицию выдвинулись три расчёта БМ-21. В каждом направляющем пакете машин находилось по 40 реактивных снарядов калибра 122 мм. После команды к залпу на кадрах объективного контроля было зафиксировано около 120 разрывов. Пункты управления, точки запуска и позиции противника были точно поражены", - пояснил "Сибирь".