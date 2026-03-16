Бойцы "Севера" уничтожили точки запуска БПЛА ВСУ в Харьковской области
Специальная военная операция на Украине
 
07:06 16.03.2026
Бойцы "Севера" уничтожили точки запуска БПЛА ВСУ в Харьковской области
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации
Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
КУРСК, 16 мар - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Север" уничтожили ряд точек запуска БПЛА ВСУ в Харьковской области залпом из трёх РСЗО "Град", сообщил РИА Новости старший офицер батареи с позывным "Сибирь".
"В ходе воздушной разведки были обнаружены точки запуска БПЛА ВСУ, "терроризировавшие" приграничные районы Белгородской области. Командованием было принято решение нанести массированный удар залпом из трёх реактивных систем залпового огня "Град" 128-й отдельной мотострелковой бригады 44-го армейского корпуса. Цель была успешно уничтожена", - сообщил "Сибирь".
Он уточнил, что точки запуска и пункты управления беспилотниками были выявлены в результате ночной воздушной разведки расчёта "Supercam-S350" и после дополнительной разведки координаты были переданы артиллерийскому дивизиону.
"Несмотря на высокую активность ударных БпЛА противника, на огневую позицию выдвинулись три расчёта БМ-21. В каждом направляющем пакете машин находилось по 40 реактивных снарядов калибра 122 мм. После команды к залпу на кадрах объективного контроля было зафиксировано около 120 разрывов. Пункты управления, точки запуска и позиции противника были точно поражены", - пояснил "Сибирь".
