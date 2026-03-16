В малайзийском штате заявили о готовности к прямым рейсам из России

МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Малайзийский штат Сабах стремится привлечь больше российских туристов и приветствовал бы возможность чартерных или прямых рейсов из России по мере роста спроса, сообщила РИА Новости старший заместитель исполнительного директора совета по туризму штата Сабах Тай Шу Лан.

"Наша текущая цель - продвигать Сабах среди российских путешественников и повышать спрос на этом рынке. По мере роста интереса мы, безусловно, будем рады возможности для чартерных или прямых авиаперелетов из России", - сказала она агентству на полях международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT 2026.

Собеседница указала, что число российских туристов, посещающих Сабах , уже растет. Она добавила, что штат Сабах, расположенный на острове Борнео, в значительной степени защищен от экстремальных погодных условий, таких как тайфуны и сильные муссоны, поэтому его называют "Землей, где нет ветра".

"Сабах предлагает широкий спектр развлечений, от пеших походов до дайвинга. Российские туристы часто отправляются в походы по джунглям и посещают город Сандакан, откуда они могут отправиться в первый в мире центр реабилитации орангутанов", - сказала она.