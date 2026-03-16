Подразделения "Центра" улучшили тактическое положение в зоне СВО

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр", заняв более выгодные рубежи, уничтожили за сутки свыше 300 военнослужащих ВСУ, четыре боевые бронированные машины, артиллерийское орудие и две станции радиоэлектронной борьбы, сообщило в понедельник Минобороны РФ.