На газопроводе в Царицыно установят современные запорные устройства
На газопроводе в Царицыно установят современные запорные устройства - РИА Новости, 16.03.2026
На газопроводе в Царицыно установят современные запорные устройства
Два современных запорных устройства российского производства, способных перекрывать подачу газа всего за полторы минуты, установят на газопроводе в столичном... РИА Новости, 16.03.2026
2026-03-16T14:38:00+03:00
2026-03-16T14:38:00+03:00
2026-03-16T14:38:00+03:00
На газопроводе в Царицыно установят современные запорные устройства
На газопроводе в Царицыно установят запорные устройства российского производства
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Два современных запорных устройства российского производства, способных перекрывать подачу газа всего за полторы минуты, установят на газопроводе в столичном районе Царицыно, прокладка выполнена более чем на 90%, следует из сообщения на сайте мэра и правительства Москвы.
"На газопроводе установят два современных запорных устройства отечественного производства. Они управляются дистанционно из центральной диспетчерской АО "Мосгаз", что позволяет в случае нештатной ситуации перекрыть подачу газа всего за полторы минуты", - говорится в сообщении.
По информации на портале, работы начались на Кавказском бульваре в октябре 2025 года, в ходе прокладки специалисты применяют как закрытый, так и открытый способы.
Отмечается, что на коротких участках с плотным грунтом применяется шнековая буровая установка, создающая подземный канал, выталкивая грунт наружу. Такая технология, в отличие от открытого способа, не требует раскопки траншеи по всей длине трассы.
Кроме того, контролирующие процесс прокладки специалисты используют визуально-измерительные и радиографические методы, что позволяет соблюдать высокие стандарты качества и безопасности, добавили в правительстве Москвы.