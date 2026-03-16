"Насытился спортом": Бородавко высказался о карьере Устюгова
Олимпийский чемпион 2022 года по лыжным гонкам Сергей Устюгов, видимо, устал от тяжелых тренировок и хочет больше времени уделять семье, заявил в интервью РИА... РИА Новости Спорт, 16.03.2026
2026-03-16T11:42:00+03:00
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Олимпийский чемпион 2022 года по лыжным гонкам Сергей Устюгов, видимо, устал от тяжелых тренировок и хочет больше времени уделять семье, заявил в интервью РИА Новости старший тренер сборной России Юрий Бородавко.
В феврале президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе
предположила, что Устюгов
завершает карьеру.
"Я бы не стал в чем-то обвинять - ни в правильности, ни в неправильности выбранного пути. Только он сам может рассказать, почему он так поступил. Это величайший спортсмен, который оставил очень яркий след своей спортивной карьерой. И это заслуживает уважения", - сказал Бородавко
.
"А то, что Сергею сегодня уже 33 года… Рано или поздно у всех карьера идет к закату, к завершению. У него прекрасная семья, трое замечательных детей. Думаю, он постепенно включает в свою жизнь больше семейных вещей, воспитания детей, начинает ценить эти моменты. Долгие сборы и тяжелые тренировки со временем могут насытить человека, перестать приносить прежнюю радость и самореализацию. Поэтому, скорее всего, он пошел по этому пути, и любое его решение я только приветствую и ни в коем случае не осуждаю", - отметил специалист.